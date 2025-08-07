Популярни
Още едно голямо име заминава за за Азия

Изглежда, че лятната сага около един от най-добрите сръбски футболисти в момента Душан Тадич е към своя край. Новата му дестинация ще бъде Близкия изток, а не Цървена звезда (Белград), каквито бяха надеждите на феновете и ръководството на този отбор. Позовавайки се на турски медии, сайтът mozzartsport.com съобщава, че Тадич е пътувал до столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби, където ще подпише договор с Ал Уахда. Той би трябвало да парафира едногодишен договор с опция за удължаване с още една година, се казва още в информацията.

Доскорошният капитан на сръбския национален отбор е свободен агент, откакто се раздели с Фенербахче, и дълго време имаше неяснота къде ще продължи кариерата си. Цървена звезда беше упорита, давайки му условия, каквито никой никога не беше имал в сръбския футбол. Преди това се смяташе, че Тадич ще се завърне в Аякс, където има дълга история и като капитан на отбора, а след това го очакваха и в Атлетико Мадрид.

В крайна сметка изглежда, че обаждане от Близкия изток ще бъде най-примамливо за 36-годишния сръбски плеймейкър. Ал Уахда остана на трето място миналия сезон  в Емирейтс-Лигата (първенството на ОАЕ) и това беше оценено като недостатъчно добър резултат, затова клубът привлече нов треньор - Жозе Мораиш. Иначе Цървена звезда гледа уверено към плейофа за влизане в груповата фаза на Шампионската лига, след като победи с 3:1 като гост полския първенец Лех (Познан).

Снимки: Gettyimages

