Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

  • 7 авг 2025 | 13:31
  • 207
  • 0
Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

Завършилият на второ място в Премиър лийг през миналия сезон Арсенал загуби от Виляреал с 2:3 в контрола, а след мача мениджърът на "артилеристите" Микел Артета критикува защитата на своя отбор за допуснатите "наивни грешки".

Арсенал успя да загуби два пъти за една вечер от Виляреал
Арсенал успя да загуби два пъти за една вечер от Виляреал

Арсенал, който започна подготовката си за новия сезон с победи над Милан и Нюкасъл, преди да загуби от лондонския си съперник Тотнъм, изоставаше с 0:2 още след първите рамките на 33 минути срещу испанския Виляреал на „Емиратс“.

"Резултатът е болезнен. Мисля, че те бяха супер ефективни, но ние бяхме наивни, особено по отношение на начина, по който се защитавахме и това е нещо, което трябва да коригираме“, каза Артета пред репортери.

Артета обаче беше доволен от видяното от нападателя Виктор Гьокереш, който завърши трансфера си от Спортинг за 63,5 млн. евро миналия месец, след като даде на 27-годишния швед първите му минути като титуляр с екипа на Арсенал.

"Мисля, че беше много важно за него да започне мач и да започне да усеща и да се свързва с отбора. Той е с нас само от около седмица, но наистина видях много неща и много целеустременост, особено начина, по който атакуваше в определени зони“.

Артета също така похвали високо оценения 15-годишен атакуващ халф Макс Дауман, който спечели дузпа за Арсенал. "Той продължава да впечатлява, без съмнение. Влиянието, което оказа в играта днес, ефективността, която показва във всяка атака и действие, е невероятно“, добави испанецът.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Още десет мача от Лига Европа днес

Още десет мача от Лига Европа днес

  • 7 авг 2025 | 07:56
  • 5683
  • 0
Интер Маями спечели последния си мач от Купата на Лигите без Меси

Интер Маями спечели последния си мач от Купата на Лигите без Меси

  • 7 авг 2025 | 05:53
  • 9831
  • 15
Челси са приели двойна оферта на Бърнли

Челси са приели двойна оферта на Бърнли

  • 7 авг 2025 | 05:23
  • 7798
  • 0
Героят на Звезда с голяма грешка, която застраши европейската кампания на тима

Героят на Звезда с голяма грешка, която застраши европейската кампания на тима

  • 7 авг 2025 | 04:38
  • 7393
  • 6
Наемът на Гиу в Съндърланд е факт

Наемът на Гиу в Съндърланд е факт

  • 7 авг 2025 | 04:16
  • 2808
  • 0
Героят на Реал от клубния Мондиал получи огромно признание

Героят на Реал от клубния Мондиал получи огромно признание

  • 7 авг 2025 | 03:48
  • 4763
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 15185
  • 153
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 7029
  • 1
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 2513
  • 0
Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 78844
  • 392
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 6610
  • 14
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 15175
  • 35