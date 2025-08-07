Артета разкритикува наивните грешки в защита на Арсенал

Завършилият на второ място в Премиър лийг през миналия сезон Арсенал загуби от Виляреал с 2:3 в контрола, а след мача мениджърът на "артилеристите" Микел Артета критикува защитата на своя отбор за допуснатите "наивни грешки".

Арсенал успя да загуби два пъти за една вечер от Виляреал

Арсенал, който започна подготовката си за новия сезон с победи над Милан и Нюкасъл, преди да загуби от лондонския си съперник Тотнъм, изоставаше с 0:2 още след първите рамките на 33 минути срещу испанския Виляреал на „Емиратс“.

"Резултатът е болезнен. Мисля, че те бяха супер ефективни, но ние бяхме наивни, особено по отношение на начина, по който се защитавахме и това е нещо, което трябва да коригираме“, каза Артета пред репортери.

Артета обаче беше доволен от видяното от нападателя Виктор Гьокереш, който завърши трансфера си от Спортинг за 63,5 млн. евро миналия месец, след като даде на 27-годишния швед първите му минути като титуляр с екипа на Арсенал.

"Мисля, че беше много важно за него да започне мач и да започне да усеща и да се свързва с отбора. Той е с нас само от около седмица, но наистина видях много неща и много целеустременост, особено начина, по който атакуваше в определени зони“.

Артета също така похвали високо оценения 15-годишен атакуващ халф Макс Дауман, който спечели дузпа за Арсенал. "Той продължава да впечатлява, без съмнение. Влиянието, което оказа в играта днес, ефективността, която показва във всяка атака и действие, е невероятно“, добави испанецът.

