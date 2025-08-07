Огромно признание за Милена Тодорова, поканиха я на престижно състезание

Популярни
  2. Зимни спортове
  7 авг 2025 | 12:54
Пробилата в елита на световния биатлон през миналия сезон Милена Тодорова получи огромно признание за успехите си.

Тя става първият представител на България в този спорт с покана за участие в реномираното градско състезание по летен биатлон, което се провежда всяка година в края на август в Дрезден. Датата е 31-и, а в германския град Тодорова ще има за съпернички други елитни биатлонистки.

До момента освен Милена са обявени още Осеан Мишелон (Фр), Каролине Кнотен (Нор), Юлия Джима (Укр), Лоте Лие (Бел), Анамария Лампич (Слвн), Ванеса Фойгт (Гер), Маркета Давидова (Чех) и Юлия Танхаймер (Гер).

В представянето на Милена са изтъкнати няколкото нейни влизания в топ 10 на световната купа, прецизната стрелба, борбеността особено в преследването. Един от най-големите таланти в България в биатлон, пример за подражание на младите, пише още фейсбукът City-Biathlon, цитиран от “24 часа”.

Отбелязано е 15-ото място на Тодорова в крайното класиране на Световната купа за миналия сезон.

