Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Състезанията от Световната купа по ски скокове в САЩ са преместени в Германия

Състезанията от Световната купа по ски скокове в САЩ са преместени в Германия

  • 7 авг 2025 | 12:34
  • 298
  • 0
Състезанията от Световната купа по ски скокове в САЩ са преместени в Германия

Състезанията от Световната купа по ски скокове, планирани за 13 и 14 декември в САЩ, са преместени в Германия, съобщиха от Световната ски централа ФИС.

Първоначално в Лейк Плесид бяха планирани състезания за мъже, жени и смесени отбори, но ФИС заяви, че скорошна проверка е разкрила, че е необходима реконструкция на мястото, на което се провеждат Олимпийските игри през 1932 и 1980 г.

Германският зимен център Клингентал ще поеме състезанието през същия уикенд и ще бъде домакин на индивидуални състезания за мъже и жени, съобщи ФИС.

Новият сезон в ски-скоковете започва на 20 ноември в Лилехамер, Норвегия, със състезания по голяма шанца за смесени отбори, жени и мъже.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Линдзи Вон привлече в екипа си норвежеца Аксел Лунд Свиндал

Линдзи Вон привлече в екипа си норвежеца Аксел Лунд Свиндал

  • 6 авг 2025 | 18:30
  • 1406
  • 1
Овечкин ще си партнира с руска технологична компания, за да продуцира филм за кариерата си

Овечкин ще си партнира с руска технологична компания, за да продуцира филм за кариерата си

  • 5 авг 2025 | 20:47
  • 948
  • 0
Какъв отпечатък ще оставят Игрите в Милано-Кортина

Какъв отпечатък ще оставят Игрите в Милано-Кортина

  • 4 авг 2025 | 18:51
  • 1209
  • 1
Овечкин е №1 по доходи в НХЛ

Овечкин е №1 по доходи в НХЛ

  • 4 авг 2025 | 10:46
  • 1234
  • 5
Германската ски федерация изрази съжаление от новината за смъртта на Лаура Далмайер

Германската ски федерация изрази съжаление от новината за смъртта на Лаура Далмайер

  • 30 юли 2025 | 17:55
  • 1265
  • 0
Лаура Далмайер е загинала след планинската злополука в Пакистан

Лаура Далмайер е загинала след планинската злополука в Пакистан

  • 30 юли 2025 | 15:49
  • 23911
  • 35
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 15144
  • 153
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 6987
  • 1
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 2454
  • 0
Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 78809
  • 392
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 6593
  • 14
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 15157
  • 35