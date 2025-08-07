Състезанията от Световната купа по ски скокове в САЩ са преместени в Германия

Състезанията от Световната купа по ски скокове, планирани за 13 и 14 декември в САЩ, са преместени в Германия, съобщиха от Световната ски централа ФИС.

Първоначално в Лейк Плесид бяха планирани състезания за мъже, жени и смесени отбори, но ФИС заяви, че скорошна проверка е разкрила, че е необходима реконструкция на мястото, на което се провеждат Олимпийските игри през 1932 и 1980 г.

Германският зимен център Клингентал ще поеме състезанието през същия уикенд и ще бъде домакин на индивидуални състезания за мъже и жени, съобщи ФИС.

Новият сезон в ски-скоковете започва на 20 ноември в Лилехамер, Норвегия, със състезания по голяма шанца за смесени отбори, жени и мъже.