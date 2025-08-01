БФС обяви програмата за още два кръга в efbet Лига - ето кога е дербито на Варна

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за четвъртия и петия кръг в efbet Лига. Двубоят между ЦСКА и Черно море е на 9 август (събота) от 19:00 часа, а варненското дерби между Спартак и "моряците" е седмица по-късно - 16 август (събота), отново от 19:00 часа.

IV кръг

08.08 /петък/ Добруджа 1919 Дч - ЦСКА 1948 Сф 19.00 Монтана 1921 - Ботев Вр 21.15 09.08 /събота/ ЦСКА Сф - Черно море Вн 19.00 Славия 1913 - Лудогорец 1945 Рз 21.15 10.08 /неделя/ Левски Сф - Спартак 1918 19.00 Ботев Пд - Локомотив 1929 Сф 21.15 11.08 /понеделник/ Септември Сф - Берое СЗ 19.00 Арда 1924 Кж - Локомотив 1926 Пд 21.15

V кръг

15.08 /петък/ ЦСКА 1948 Сф - Монтана 1921 19.00 Локомотив 1926 Пд - Славия 1913 21.15 16.08 /събота/ Спартак 1918 Вн - Черно море Вн 19.00 Берое СЗ - Ботев Пд 21.15 17.08 /неделя/ Лудогорец 1945 - Локомотив 1929 Сф 19.00 Ботев Вр - Левски Сф 21.15 18.08 /понеделник/ Септември Сф - Добруджа 1919 Дч 19.00 Арда 1924 Кж - ЦСКА Сф 21.15