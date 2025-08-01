БФС обяви програмата за още два кръга в efbet Лига - ето кога е дербито на Варна

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за четвъртия и петия кръг в efbet Лига. Двубоят между ЦСКА и Черно море е на 9 август (събота) от 19:00 часа, а варненското дерби между Спартак и "моряците" е седмица по-късно - 16 август (събота), отново от 19:00 часа.
IV кръг
08.08 /петък/
Добруджа 1919 Дч
-
ЦСКА 1948 Сф
19.00
Монтана 1921
-
Ботев Вр
21.15
09.08 /събота/
ЦСКА Сф
-
Черно море Вн
19.00
Славия 1913
-
Лудогорец 1945 Рз
21.15
10.08 /неделя/
Левски Сф
-
Спартак 1918
19.00
Ботев Пд
-
Локомотив 1929 Сф
21.15
11.08 /понеделник/
Септември Сф
-
Берое СЗ
19.00
Арда 1924 Кж
-
Локомотив 1926 Пд
21.15
V кръг
15.08 /петък/
ЦСКА 1948 Сф
-
Монтана 1921
19.00
Локомотив 1926 Пд
-
Славия 1913
21.15
16.08 /събота/
Спартак 1918 Вн
-
Черно море Вн
19.00
Берое СЗ
-
Ботев Пд
21.15
17.08 /неделя/
Лудогорец 1945
-
Локомотив 1929 Сф
19.00
Ботев Вр
-
Левски Сф
21.15
18.08 /понеделник/
Септември Сф
-
Добруджа 1919 Дч
19.00
Арда 1924 Кж
-
ЦСКА Сф
21.15