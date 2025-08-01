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  3. БФС обяви програмата за още два кръга в efbet Лига - ето кога е дербито на Варна

БФС обяви програмата за още два кръга в efbet Лига - ето кога е дербито на Варна

  • 1 авг 2025 | 14:05
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БФС обяви програмата за още два кръга в efbet Лига - ето кога е дербито на Варна

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата за четвъртия и петия кръг в efbet Лига. Двубоят между ЦСКА и Черно море е на 9 август (събота) от 19:00 часа, а варненското дерби между Спартак и "моряците" е седмица по-късно - 16 август (събота), отново от 19:00 часа.

IV кръг

08.08 /петък/

Добруджа 1919 Дч

-

ЦСКА 1948 Сф

19.00

 

Монтана 1921

-

Ботев Вр

21.15

09.08 /събота/

ЦСКА Сф

-

Черно море Вн

19.00

 

Славия 1913

-

Лудогорец 1945 Рз

21.15

10.08 /неделя/

Левски Сф

-

Спартак 1918

19.00

 

Ботев Пд

-

Локомотив 1929 Сф

21.15

11.08 /понеделник/

Септември Сф

-

Берое СЗ

19.00

 

Арда 1924 Кж

-

Локомотив 1926 Пд

21.15

V кръг

15.08 /петък/

ЦСКА 1948 Сф

-

Монтана 1921

19.00

 

Локомотив 1926 Пд

-

Славия 1913

21.15

16.08 /събота/

Спартак 1918 Вн

-

Черно море Вн

19.00

 

Берое СЗ

-

Ботев Пд

21.15

17.08 /неделя/

Лудогорец 1945

-

Локомотив 1929 Сф

19.00

 

Ботев Вр

-

Левски Сф

21.15

18.08 /понеделник/

Септември Сф

-

Добруджа 1919 Дч

19.00

 

Арда 1924 Кж

-

ЦСКА Сф

21.15

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