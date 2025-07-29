Обявиха съдиите за третия кръг на efbet Лига, Никола Попов ще свири най-старото столично дерби

БФС обяви съдийските назначения за третия кръг на efbet Лига. Никола Попов ще свири най-старото столично дерби между Левски и Славия, а Димитър Димитров е назначен на Локомотив (Пд) - ЦСКА.
Ето всички съдии за предстоящия кръг:
1 август 2025 г., петък, 19:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
ВАР: Владимир Вълков Вълков
АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Камен Михайлов Алексиев
1 август 2025 г., петък, 21:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Мирослав Максимов Иванов
АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
ВАР: Мартин Живков Великов
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Александър Костадинов Костадинов
2 август 2025 г., събота, 19:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК ЦСКА ЕАД
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Георги Йорданов Дойнов
АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Крум Добринов Стоилов
2 август 2025 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Стоян Панталеев Арсов
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
ВАР: Красен Иванов Георгиев
АВАР: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Георги Генов Нарлев
3 август 2025 г., неделя, 19:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Монтана 1921
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Вихрен Веселинов Манев
3 август 2025 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Валентин Желев Добрев
4 август 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Петър Велизаров Митрев
АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Георги Василев Йорданов
4 август 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Ичко Лозев Лозев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.