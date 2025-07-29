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Обявиха съдиите за третия кръг на efbet Лига, Никола Попов ще свири най-старото столично дерби

  • 29 юли 2025 | 16:14
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Обявиха съдиите за третия кръг на efbet Лига, Никола Попов ще свири най-старото столично дерби

БФС обяви съдийските назначения за третия кръг на efbet Лига. Никола Попов ще свири най-старото столично дерби между Левски и Славия, а Димитър Димитров е назначен на Локомотив (Пд) - ЦСКА.

Ето всички съдии за предстоящия кръг:

1 август 2025 г., петък, 19:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Ботев Враца

 ГС: Георги Николов Кабаков

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

ВАР: Владимир Вълков Вълков

АВАР: Денислав Йорданов Сталев

 СН: Камен Михайлов Алексиев

 

1 август 2025 г., петък, 21:15 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф

 ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Мирослав Максимов Иванов

АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

ВАР: Мартин Живков Великов

АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Александър Костадинов Костадинов

  

2 август 2025 г., събота, 19:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК ЦСКА ЕАД

 ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Георги Йорданов Дойнов

АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Георги Милков Гинчев

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Крум Добринов Стоилов

 

2 август 2025 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Добруджа 1919

ГС: Стоян Панталеев Арсов

АС1: Мартин Емилов Венев

АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

ВАР: Красен Иванов Георгиев

АВАР: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Георги Генов Нарлев

 

3 август 2025 г., неделя, 19:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Монтана 1921

ГС: Любослав Бисеров Любомиров

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева

ВАР: Васил Петров Минев

АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Вихрен Веселинов Манев

  

3 август 2025 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Левски - ПФК Славия 1913

ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Валентин Желев Добрев

 

4 август 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Петър Велизаров Митрев

АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Димо Стоянов Димов

 СН: Георги Василев Йорданов

 

4 август 2025 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Христо Пламенов Хаджийски

АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Ичко Лозев Лозев

  

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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