Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)

Спартак ще търси баланс на изравняване срещу Арда

  • 7 ное 2026 | 10:28
  • 341
  • 0

Спартак Варна ще търси реабилитация пред своите фенове за двете поредни загуби в предстоящия двубой срещу амбициозния тим на Арда. До момента в кратката история на съперничеството между двата отбора кърджалийци имат лек превес с 3:2 победи в мачовете от efbet Лига. Евентуален успех на „соколите“ ще изравни баланса.Срещата ще бъде дебют за новия старши треньор на варненци Даниел Моралес.

Даниел Моралес подписал със Спартак до 2028-а
Даниел Моралес подписал със Спартак до 2028-а

Халфът Едсон Мартиньо Силва остава извън сметките, докато крилото Анхел Гомес тренира наравно със своите съотборници. В последния момент ще бъде преценено дали той ще попадне в групата за двубоя.Централният защитник Матео Петрашило също има проблеми, след като получи травма в областта на менискуса. Въпреки че все още не е в оптимална физическа форма, има вероятност да бъде включен в състава.

Трус в Спартак (Варна) - смяна на треньора и двама основни играчи отстранени
Трус в Спартак (Варна) - смяна на треньора и двама основни играчи отстранени

Ахмед Ахмедов продължава възстановяването си от контузия, а Цветелин Чунчуков и Ангел Грънчов изтърпяват клубни наказания. Основният проблем пред Спартак Варна е в офанзивен план. „Соколите“ успяват да създават голови положения, но изпитват затруднения с тяхната реализация. Триото в нападение Антон Иванов, Чидера Окох и Бубакар Хане ще трябва да намери път към вратата на кърджалийци.

Двубоят между Спартак Варна и Арда е в неделя от 14:00 часа на клубния стадион на „соколите“.

/Пламен Трендафилов/

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Вечното дерби

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Вечното дерби

  • 7 ное 2026 | 11:34
  • 169
  • 0
Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

  • 7 ное 2026 | 10:11
  • 3757
  • 5
ФИФА наложи нова трансферна забрана на Ботев (Враца)

ФИФА наложи нова трансферна забрана на Ботев (Враца)

  • 7 ное 2026 | 09:38
  • 1696
  • 1
Атанас Илиев: Не мога всеки път да влизам от пейката и да правя чудеса

Атанас Илиев: Не мога всеки път да влизам от пейката и да правя чудеса

  • 7 ное 2026 | 09:29
  • 912
  • 1
Проблем пред Веласкес преди дербито с ЦСКА

Проблем пред Веласкес преди дербито с ЦСКА

  • 7 ное 2026 | 09:11
  • 4849
  • 2
Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) в ключова битка от дъното на efbet Лига

Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) в ключова битка от дъното на efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 08:53
  • 1054
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

  • 7 ное 2026 | 10:11
  • 3757
  • 5
Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

  • 7 ное 2026 | 09:15
  • 7248
  • 23
Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

  • 7 ное 2026 | 07:15
  • 4695
  • 16
Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) в ключова битка от дъното на efbet Лига

Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) в ключова битка от дъното на efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 08:53
  • 1054
  • 3
Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

  • 7 ное 2026 | 08:00
  • 2450
  • 5
Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

  • 7 ное 2026 | 11:10
  • 780
  • 0