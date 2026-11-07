Спартак ще търси баланс на изравняване срещу Арда

Спартак Варна ще търси реабилитация пред своите фенове за двете поредни загуби в предстоящия двубой срещу амбициозния тим на Арда. До момента в кратката история на съперничеството между двата отбора кърджалийци имат лек превес с 3:2 победи в мачовете от efbet Лига. Евентуален успех на „соколите“ ще изравни баланса.Срещата ще бъде дебют за новия старши треньор на варненци Даниел Моралес.

Даниел Моралес подписал със Спартак до 2028-а

Халфът Едсон Мартиньо Силва остава извън сметките, докато крилото Анхел Гомес тренира наравно със своите съотборници. В последния момент ще бъде преценено дали той ще попадне в групата за двубоя.Централният защитник Матео Петрашило също има проблеми, след като получи травма в областта на менискуса. Въпреки че все още не е в оптимална физическа форма, има вероятност да бъде включен в състава.

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Ахмед Ахмедов продължава възстановяването си от контузия, а Цветелин Чунчуков и Ангел Грънчов изтърпяват клубни наказания. Основният проблем пред Спартак Варна е в офанзивен план. „Соколите“ успяват да създават голови положения, но изпитват затруднения с тяхната реализация. Триото в нападение Антон Иванов, Чидера Окох и Бубакар Хане ще трябва да намери път към вратата на кърджалийци.

Двубоят между Спартак Варна и Арда е в неделя от 14:00 часа на клубния стадион на „соколите“.

/Пламен Трендафилов/

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