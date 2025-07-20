Севлиево обяви раздяла с деветима

Седмица преди началото на сезон 2025/26 във Втора лига пътищата на Севлиево и деветима футболисти се разделят. Част от отбора вече няма да бъдат Николай Георгиев, Стилян Спасов, Денислав Николов, Иван-Йоанис Атанатос, Кристиян Кънчев, Илхан Халил, Ваньо Георгиев, Петър Иванов и Димитър Байдаков.

Още един грък подсили Севлиево

"Процесите във футбола често водят до раздяла, но всички ние си казваме "Довиждане и до нови срещи". Но не и "Сбогом"!

Ръководството на ФК Севлиево изказва искрена благодарност за професионализма и жертвоготовността на всички деветима играчи и им желае много успехи и нови покорени футболни върхове!

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Шампионите се помнят и остават завинаги в историята! Благодарим!", написаха от клуба.