Погачар спечели планински часовник за 21-ва етапна победа в Тур-а

😱 Jonas Vingegaard has caught up and overtaken @EvenepoelRemco on the final ramp to the Peyragudes Altiport!



😱 Jonas Vingegaard a repris et dépassé @EvenepoelRemco dans la rampe finale vers l'Altiport de Peyragudes !#TDF2025 pic.twitter.com/rVQKqnEwjv