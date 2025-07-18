Начало на новия сезон в efbet Лига: 11-те на ЦСКА 1948 и Арда

Станаха ясни титулярните състави на ЦСКА 1948 и Арда, които дават старт на новия сезон в efbet Лига. Двубоят на стадион "Витоша" в Бистрица е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

ЦСКА 1948 - АРДА



Стартови състави:

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 23. Кристофър Ачемпонг, 6. Куфре Ета, 21. Емил Ценов, 3. Хуан Карион, 33. Уилям Фонкеу, 20. Браян Собреро, 19. Марто Бойчев, 11. Георги Русев, 37. Фредерик Масиел, 93. Мамаду Диало;

АРДА: 1. Анатолий Господинов, 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа, 18. Джелал Хюсеинов, 35. Димитър Велковски, 80. Лъчезар Котев, 20. Серкан Юсеин, 39. Антонио Вутов, 11. Андре Шиняшики, 10. Бирсент Карагарен, 9. Георги Николов.