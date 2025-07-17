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  3. Ясно е кой срещу кого на старта на Югоизточната Трета лига

Ясно е кой срещу кого на старта на Югоизточната Трета лига

  • 17 юли 2025 | 13:16
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Новият сезон 2025-2026 година на Югоизточната Трета лига започва интригуващо. Това отреди изтегления преди малко жребий. Вицешампионът от последното първенство Спартак (Пловдив) приема коравия Загорец (Нова Загора). Носителят на купата на Аматьорската лига ФК Ямбол започва с труден тест в Созопол. Марица (Пловдив) пък ще е домакин на Асеновец (Асеновград). Завърналият се в аматьорския елит Нефтохимик ще гостува в Куклен. В първенството ще участват 19 отбора.

Югоизточна Трета лига – първи кръг

2 август (събота):

Марица (Пловдив) - Асеновец (Асеновград)

Созопол (Созопол) - ФК Ямбол (Ямбол)

Родопа (Смолян) – СФК Раковски (Раковски)

Левски (Карлово) - Секирово (Раковски)

Марица (Милево) - ОФК Хасково (Хасково)

Гигант (Съединение)Локомотив II (Пловдив)

Атлетик (Куклен) - Нефтохимик (Бургас)

Розова долина (Казанлък) - Димитровград (Димитровград)

Спартак (Пловдив) - Загорец (Нова Загора)

Несебър (Несебър) – почива

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