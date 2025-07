Поредна неприятност за пълнолетния Ямал

Още една неприятност споходи Ламин Ямал броени дни след рождения му ден. След като властите в Испания започнаха да се занимават с присъствието на хора с нисък ръст на партито му през изминалия уикенд, сега се оказа, че осквернен е бил забележителният стенопис с неговия лик.

В чест на пълнолетието му преди няколко дни артистът TVBoy направи стенната рисунка на нападателя на Барселона, но от творбата, разположена на улица “Ескориал” в барселонския квартал “Грасия”, вече почти не е останала следа. Оказва се, че последните часове стенописът е бил вандализирана и вече почти нищо не е останало от оригиналното изображение.

Уличният артист изобрази юношата като Супермен, но вместо традиционната буква S на гърдите му, беше поставил L. До фигурата имаше надпис: „When the will is strong, obstacles are small“ („Когато волята е силна, препятствията са малки“ - от англ.).

Това не е първата творба на TVBoy, посветена на Ямал, но е единствената, която е била вандализирана – и то за толкова кратко време. Миналото лято той нарисува младия футболист заедно с Нико Уилямс след триумфа им с Испания на Евро 2024.

