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Всички шампиони на "Уимбълдън"

  • 13 юли 2025 | 22:38
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Яник Синер е новият шампион на Откриото първенство на Великобритания. Италианецът триумфира с титлата за първи път в кариерата си, след като във финала победи Карлос Алкарас с 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Преди Синер представител на Италия не беше вдигал трофея от “Уимбълдън”.

Всички шампиони при мъжете на турнира от Големия шлем "Уимбълдън" в модерната история на тениса след 1968 година:

1968 - Род Лейвър (Австралия) 
1969 - Род Лейвър (Австралия) 
1970 - Джон Нюкам (Австралия) 
1971 - Джон Нюкам (Австралия) 
1972 - Стан Смит (САЩ) 
1973 - Ян Кодеш (Чехословакия) 
1974 - Джими Конърс (САЩ) 
1975 - Артър Аш (САЩ) 
1976 - Бьорн Борг (Швеция) 
1977 - Бьорн Борг (Швеция) 
1978 - Бьорн Борг (Швеция)
 1979 - Бьорн Борг (Швеция)
 1980 - Бьорн Борг (Швеция)
 1981 - Джон Макенроу (САЩ)
 1982 - Джими Конърс (САЩ) 
1983 - Джон Макенроу (САЩ) 
1984 - Джон Макенроу (САЩ)
 1985 - Борис Бекер (Германия) 
1986 - Борис Бекер (Германия) 
1987 - Пат Кеш (Австралия) 
1988 - Стефан Едберг (Швеция) 
1989 - Борис Бекер (Германия)
 1990 - Стефан Едберг (Швеция) 
1991 - Михаел Щих (Германия) 
1992 - Андре Агаси (САЩ) 
1993 - Пийт Сампрас (САЩ)
 1994 - Пийт Сампрас (САЩ) 
1995 - Пийт Сампрас (САЩ) 
1996 - Рихард Крайчек (Холандия) 
1997 - Пийт Сампрас (САЩ) 
1998 - Пийт Сампрас (САЩ) 
1999 - Пийт Сампрас (САЩ)
 2000 - Пийт Сампрас (САЩ) 
2001 - Горан Иванишевич (Хърватия)
 2002 - Лейтън Хюит (Австралия) 

2003 - Роджър Федерер (Швейцария) 
2004 - Роджър Федерер (Швейцария)
 2005 - Роджър Федерер (Швейцария)
 2006 - Роджър Федерер (Швейцария)
 2007 - Роджър Федерер (Швейцария) 
2008 - Рафаел Надал (Испания) 
2009 - Роджър Федерер (Швейцария)
 2010 - Рафаел Надал (Испания) 
2011 - Новак Джокович (Сърбия)
 2012 - Роджър Федерер (Швейцария)
 2013 - Анди Мъри (Великобритания) 
2014 - Новак Джокович (Сърбия) 
2015 - Новак Джокович (Сърбия) 
2016 - Анди Мъри (Великобритания) 
2017 - Роджър Федерер (Швейцария) 
2018 - Новак Джокович (Сърбия) 
2019 - Новак Джокович (Сърбия)
 2020 - Турнирът на се състоя заради пандемията от коронавирус
 2021 - Новак Джокович (Сърбия) 
2022 - Новак Джокович (Сърбия) 
2023 - Карлос Алкарас (Испания)
 2024 - Карлос Алкарас (Испания)
 2025 - Яник Синер (Италия)

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Снимки: Gettyimages

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