Бразилия не даде шанс на Япония в Чиба

JUST IN: 🇧🇷 Brazil wrapped up the preliminary round with a dominant straight-sets win over 🇯🇵 Japan: 25-17, 25-18, 25-20.



Brazil finishes at 11-1, while Japan ends with a 9-3 record.#VNL2025 #volleyball



📸 @volleyballworld pic.twitter.com/ebwt7dzind