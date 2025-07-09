Локомотив (Сф) 1:0 Локомотив (Пд)

Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) играят при 1:0 в проверка на стадион "Искър" в Самоков.
Локомотив (София) 1:0 Локомотив (Пловдив)
1:0 Спас Делев (41)
Локомотив (София): Мартин Величков, Патрик-Габриел Галчев, Божидар Кацаров, Райън Бидунга, Лука Иванов, Джунейт Али, Красимир Станоев, Ерол Дост, Октавио, Анте Аралица, Спас Делев.
Локомотив (Пловдив): Боян Милосавлевич, Енцо Еспиноса, Тодор Павлов, Мартин Русков, Адриан Кова, Ефе Али, Ивайло Иванов, Димитър Илиев, Франсиско Политино, Жулиен Лами, Хуан Переа.