80 години Лудогорец: шоуто в Разград започна

Лудогорец отбелязва своя 80-годишен юбилей. На стадиона в Разград ще се състои шоу мач, в който ще се срещнат бивши звезди на 14-кратните шампиони. Малко след 18:00 часа празненството започва с броене до 14, след което до водещия Ненчо Балабанов застанаха ръководителите и ветераните на "орлите", както и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов.

След това легендарният голмайстор на Левски раздаде почетни грамоти на президента на "зелените" Александър Александров, изпълнителния директор Ангел Петричев, спортния директор Георги Караманджуков, наставниците Георги Дерменджиев, Димитър Димитров и др.

Лудогорец Орли 0:0 Лудогорец Вълци

Лудогорец Орли: 21. Владислав Стоянов, 11. Станислав Манолев, 12. Любомир Гулдан, 27. Козмин Моци, 29. Йордан Минев, 8. Станислав Генчев, 18. Светослав Дяков, 23. Христо Златински, 17. Дани Абало, 10. Тодор Колев, 19. Димо Бакалов.

Резерви: Комитов, Маринов, Димитров, Цветков.

Лудогорец Вълци: 1. Урош Голубович, 4. Теро Мантула, 5. Александър Барт, 21. Драгош Григоре, 80. Жуниор Кайсара, 22. Мирослав Иванов, 84. Марселиньо, 6. Сунай Вели, 2. Цонев, 11. Жуниор Кишада, 28. Клаудиу Кешерю.

Резерви: Господинов, Атанасов, Ремзи, Чворович.