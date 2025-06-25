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Готова е програмата на Секирово

  • 25 юни 2025 | 16:32
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Готова е програмата на Секирово

На 26 юли Секирово (Раковски) ще играе с Асеновец (Асеновград). С договарянето на въпросния двубой, програмата с приятелските срещи на тима, вече е в завършен вид. На 1 юли, отборът на Иван Петров започва подготовката си за новия сезон на Югоизточната Трета лига. Тренировъчният процес ще протича на местата база. Допълнително ще се уточнява мястото където ще се провеждат мачовете.

Програмата за контролите:

12 юли Блицтурнир в Пловдив: Спартак (Пловдив), Атлетик (Куклен), Секирово (Раковски)

19 юли: Секирово (Раковски) – Нефтохимик (Бургас)

23 юли: Секирово (Раковски) - Атлетик (Куклен)

26 юли: Секирово (Раковски) - Асеновец (Асеновград)

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