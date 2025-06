Биатлонистите Владимир Илиев и Милена Тодорова с победи на Troyan Run 2025

Най-добрите ни биатлонисти Владимир Илиев и Милена Тодорова записаха категорични победи в третото издание на състезанието по планинско бягане Troyan Run – По стъпките на Левски.

Спортист №1 на България за 2019 г., европейски шампион и световен вицешампион по биатлон Владимир Илиев се пусна в дистанцията на 28 км, където финишира преди Николай Николов и Николай Котовски. Неговата половинка Милена Тодорова, която през последния сезон има второ и трето място на Световната купа по биатлон, спечели на 12 км при дамите, изпреварвайки Румяна Пановска и Ралица Тютюнджиева.

Победител в ултрамаратонската дистанция на 70 км при мъжете стана, Йордан Тодоров, който подобри рекорда на дистанцията с 3 часа. Второто място си разделиха Людмил Тодоров и Младен Антонов, а трети е Пламен Райков. При дамите на 70 км първа е Карина Иванова, следвана от Десислава Стоянова и Евгения Аврамова – Стоянова.

През тази година събитието прерасна в тридневен фестивал, който започна в петък и завърши в неделя. Поздравителен адрес към организаторите и кмета на Троян Донка Михайлова изпрати министърът на младежта и спорта Иван Пешев. В състезанието стартираха рекордните 633 бегачи. Водещи на събитието бяха синоптикът от Нова ТВ Николай Василковски и спортният журналист от БТВ Калоян Кюркчиев.

Както и миналата година, и тази имаше двойка младоженци, която започна съвместния си път, пресичайки финалната линия на Troyan Run.

„Умората през последните 10 км беше ужасна, но и адски приятна. Асфалтът накрая ме довърши, но събрах последни сили. Аз не харесвам равното бягане. Предпочитал да бягам много нагоре и да слизам много надолу. Това ми е любимата част. Но последните 10 км ги усетих като 50. Имах колебание сутринта на кое място ще завърша, но след 50-ия км добих увереност“, коментира победителката на 70 км Карина Иванова.

„Нагоре, надолу, нагоре, надолу, докато не ти се завие свят, каза през смях на финала пък победителката на 41 км Сара Минкова. – Успехът се дължи на това, че снощи изпих 3 узота. Такава форма се поддържа с воля и молитва.“

Главният организатор на събитието Николай Тодоров беше доволен от начина, по който премина то.

„Горд съм, че успяхме да направим това бягане традиционно и всяка година в него да участват все повече и повече състезатели. Но наша основна цел е не само да насърчаваме спортната активност, но и да възпитаваме младото поколение в любов културата и историята. Именно затова увеличихме обхвата му до тридневен фестивал, който включваше освен забавления и много поучителни беседи. Благодаря на всички, които участваха в организацията и се включиха в различните сегменти на събитието. Страхотни сте!“, каза Николай Тодоров.

През трите дни на фестивала площад „Възраждане“ в Троян и прилежащите пешеходни зони се превърнаха в сцена на забавления, беседи и уъркшопове. Известният дует Димитър & Христо, набрал популярност с участието си в реалити шоуто „Като две капки вода“ взриви публиката в събота вечерта.

Новост бе възможността при участие за натрупване на точки към International Trail Running Association (ITRA). Състезанието е оценено от ITRA по дистанции 28 км, 41 км, 70 км. Дистанцията от 41 км е кръг от националния шампионат по "СкайРънинг – BSF".

Събитието се организира от Сдружение "Троян в бъдещето" с подкрепата на Община Троян, Софарма АД, Девин, Асикс, Дженерали, КартГео, ресторант For Friends bar & diner, Sponser, Out of BOX, Екопак, Асоциацията по Боуен терапия, Emi's Burger & Duner или Троянски вкус, Pirin Hill, Общински комитет Васил Левски Троян.

ВСИЧКИ МЕДАЛИСТИ ПРИ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ

70 км

Мъже

1. Йордан Тодоров

2. Людмил Тодоров и Младен Антонов

3. Пламен Райков

Жени

1. Карина Иванова

2. Десислава Стоянова

3. Евгения Аврамова – Стоянова

41 км

Мъже

1. Максим Василев

2. Момчил Фичев

3. Павлин Беев

Жени

1. Сара Минкова

2. Верадина Начева

3. Антония Григорова

28 км

Мъже

1. Владимир Илиев

2. Николай Николов

3. Николай Котовски

Жени

1. Ивелина Маджарова

2. Емел Махмуд

3. Вероника Панчева

12 км

Мъже

1. Мирослав Спасов

2. Найден Раднев

3. Ивайло Вълев

Жени

1. Милена Тодорова

2. Румяна Пановска

3. Ралица Тютюнджиева

3 км

Мъже

1. Тихомир Божинов

2. Велизар Димитров

3. Страхил Добрев

Жени:

1. Анеса Обрешкова

2. Ивайла Георгиева

3. Александра Морфова