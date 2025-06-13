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  3. Венци Стефанов: Много съм разочарован от Велко...

Венци Стефанов: Много съм разочарован от Велко...

  • 13 юни 2025 | 15:57
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Президентът на Славия Венцеслав Стефанов довери пред Sportal.bg, че е много разочарован от преминаването на Велко Йеленкович в Олимпия (Любляна). Младежкият национал на България подписа със словенския кошмар на Левски и Лудогорец като свободен агент.

Кошмар на Левски и Лудогорец подписа с играч на Славия
Кошмар на Левски и Лудогорец подписа с играч на Славия

"Разочарован съм от Велко... Много съм разочарован! Заместници ще се намерят, това не ме притеснява, но отношението е важно. Кой го изгради като футболист? Кой го наложи в мъжкия футбол? Изчака да му изтече договорът и замина. Огорчен съм от това нещо", сподели босът на най-стария столичен клуб.

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