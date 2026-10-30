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Успешен старт за България WU15 в турнира за развитие на УЕФА

  • 30 окт 2026 | 13:20
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Успешен старт за България WU15 в турнира за развитие на УЕФА

Националният отбор на България за девойки до 15 години победи Чехия с 3:1 в първия си двубой от надпреварата, която се провежда в Албена. Преди началото на срещата българските националки излязоха на терена с фланелка с №7 в знак на подкрепа към своята съотборничка Дара Димитрова, която е контузена.

"Целият отбор е зад теб, Дара! Пожелаваме ти бързо възстановяване и скорошно завръщане на терена!", написаха от България WU15

В следващия си мач българските националки ще се изправят срещу Финландия на 1 ноември от 14:30 ч.

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