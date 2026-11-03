Българка донесе победа на Фарул

Българката Николета Бойчева вкара и двата гола за успеха на Фарул (Констанца) с 2:1 над Глория (Бистрица) в 10-ия кръг на женското футболно първенство на Румания.Бойчева, която през миналата година раздели наградата за номер 1 в женския футбол у нас с Евдокия Попадинова, откри резултата в 24-ата минута от дузпа. Гостенките изравниха в 37-ата минута, а бургазлийката донесе трите точки на Фарул две минути след началото на второто полувреме, засичайки с глава центриране от дясно.

Така Бойчева продължава с успешните си мачове, като попаденията й вече са пет във всички турнири през сезона, а освен това има и осем асистенции.

Фарул (Констанца) – шампион при жените в Румъния през последните два сезона, в момента е на 2-а позиция в лигата с 24 точки, като изостава на 3 от лидера Чиксереда (Меркуря Чук). В следващия мач през уикенда синьо-белите от Констанца ще гостуват на Университатя (Крайова).

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