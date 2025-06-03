Емоции, страхотна игра и запомнящи се моменти на първия ученически турнир по плажен волейбол

13 училища взеха участие в първия ученически турнир по плажен волейбол в Бургас. Надпреварата, организирана от “Международен младежки културен център” - Бургас и Волейболен клуб “Бургас бийч волей”, приключи с много емоции, страхотна игра и запомнящи се моменти.

АЕГ "Гео Милев", Немска езикова гимназия "Гьоте", ППМГ "Акад. Никола Обрешков", ПГМКР “Свети Никола”, Търговска гимназия, СУ "Йордан Йовков", ПГСАГ “Кольо Фичето”, СУ "Константин Петканов", СУ “Епископ Константин Преславски”, ПГ по компютърно програмиране и иновации, ПГХТИ “Акад. Никола Зелинский”, ПГРЕ "Георги С. Раковски", Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, се бориха за отличията на пясъка на Северния плаж.

В крайна сметка златните медали отидоха при волейболистите от Търговската гимназия, които победиха на финала ПГСАГ "Кольо Фичето" с 2:0 гейма.

Бронзовите медали грабнаха състезателите от ППМГ "Акад. Никола Обрешков", които се наложиха над ПГХТИ "Акад. Никола Зелинский" с 2:1 гейма.

При девойките шампионки станаха възпитаничките на НЕГ "Гьоте", а среброто спечелиха волейболистките на ПГРЕ “Георги Стойков Раковски”. Бронзът отиде при момичетата от Търговска гимназия.

Класирания:

ЮНОШИ:

Търговска гимназия – Бургас

ПГСАГ „Кольо Фичето“

ППМГ "Акад. Никола Обрешков"

ПГХТ “Акад. Н. Д. Зелинский”

ДЕВОЙКИ:

НЕГ “Гьоте”

ПГРЕ “Георги Стойков Раковски”

Търговска гимназия – Бургас

Индивидуални награди – ЮНОШИ:

Най-полезен състезател: Димитър Димитров

Най-добър нападател: Виктор Кондов

Най-добър защитник: Даниел Владев

Индивидуални награди – ДЕВОЙКИ:

Най-полезен състезател: Симона Милушева

Най-добър нападател: Надежда Карапчанска

Най-добър защитник: Мария Пулева

"Когато преди 3 месеца, заедно с моите колеги от Beach Volley Burgas и Младежки международен център - Бургас, ни хрумна идеята да организираме първите ученически игри по плажен волейбол в Бургас, мнозина се чудеха дали ще успеем да привлечем интереса на учениците между 8 и 12 клас. Днес вече можем да кажем уверено – УСПЯХМЕ!Това беше само началото. Продължаваме с още енергия, идеи и вяра в младите хора на Бургас!", написа един от организаторите Иван Станев.