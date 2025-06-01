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Мартин Камбуров събира футболните ни звезди за бенефиса си

  • 1 юни 2025 | 15:51
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Топ реализаторът на родното ни първенство Мартин Камбуров ще се сбогува официално с футбола днес. Нападателят, вкарал цели 256 гола в българския елит, събира родните футболни звезди за бенефиса си на стадион "Локомотив". Срещата започва в 17:00 часа, като се очаква близо 8000 души да уважат Камбуров, а играчите ще са на терена и по-рано.

Шоуто ще представи футболен мач между звездите на България срещу звездите на Лкомотив (Пловдив). В тима All Stars България ще видим Христо Стоичков, Георги Петков, Стилиян Петров, Валери Божинов, Ивайло Чочев, Красимир Балъков, Елин Топузаков, Валентин Илиев, Владимир Манчев, Станислав Ангелов, Мартин Петров, Тодор Неделев, Александър Александров, Николай Бодуров, Георги Миланов, Емил Гъргоров, Георги Иванов, Благой Георгиев, Даниел Боримиров, Светослав Дяков и Радостин Кишишев.

В състава на All Stars Локомотив ще бъдат Васил Камбуров, Кирил Акалски, Илко Пиргов, Ванчо Траянов, Павел Виданов, Иван Иванов, Бирсент Карагарен, Георги Илиев, Кирил Котев, Красимир Димитров, Димо Бакалов, Димитър Илиев, Здравко Лазаров, Александър Тунчев, Дончо Донев, Зоран Балдовалиев, Христо Колев “Бащата” и Методи Стойнев.

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