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Очаквайте на живо: Max Fight 61

  • 31 май 2025 | 18:09
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Очаквайте на живо: Max Fight 61

Професионалната бойна верига MAX FIGHT ще проведе своето 61-о събитие днес (31.05) в София. Домакин на битките ще бъде залата “Lonsdale and Max Fight Center”. 

Основната бойна карта започва в 19:30 часа, а Sportal.bg ще отразява битките в реално време. Изданието ще предложи сблъсъци в четири различни бойни дисциплини - ММА, муай тай с ММА ръкавици, бокс и кикбокс. 

В главния двубой на вечерта Мирослав Милков ще се изправи срещу Богдан Сташенко в ММА дуел в категория до 92 килограма. Преди тях на ринга ще видим в основен подгряващ двубой Мартин Петков и Илиян Адриянов. Срещата ще се проведе в категория до 70 килограма в стил муай тай. 

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