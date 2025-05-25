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11-те на Локомотив (София) и Хебър

  • 25 май 2025 | 19:44
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11-те на Локомотив (София) и Хебър

Станаха ясни стартовите състави на Локомотив (София) и Хебър. Двата тима се изправят един срещу друг в мач от последния кръг на efbet Лига.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) – ХЕБЪР 0:0

Стартови състави:

Локомотив (София): 1. Драгомир Петков, 27 Патрик-Габриел Галчев, 44. Божидар Кацаров, 4. Мики Орачев, 5. Атанасиос Пицолис, 21. Кристиан Чачев, 18. Светослав Диков, 29. Анте Аралица, 94. Юлиан Ненов, 77. Ерик Манолкмов, 26. Мамаду Диара

Хебър: 97. Марсио да Роса, 44. Николай Николаев, 33. Стефан Цонков, 2. Доминик Павлек, 21. Божидар Пенчев, 17. Николай Метанов, 20. Милош Петрович, 4. Костадин Велчев, 10. Християн Ганев, 70. Филип Дюнвалд, 8. Жувел Цуму

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