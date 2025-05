Шампионът Флорида взе добър аванс срещу Каролина във финала на Изток

FLORIDA SCORES FIRST! 🚨



Gustav Forsling puts the @FlaPanthers up 1-0 just 1:17 into the game! #StanleyCup



🇺🇸: @NHL_On_TNT & @SportsonMax ➡️ https://t.co/4TuyIATi3T

🇨🇦: @Sportsnet or stream on Sportsnet+ ➡️ https://t.co/4KjbdjVctF pic.twitter.com/9A8X41OUKO