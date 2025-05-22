Обявиха номинациите за най-добрите в Серия “А”

От Серия “А” обявиха претендентите за индивидуалните награди в края на сезона. Най-добрият футболист в първенството ще бъде обявен на 23 май.
Ето и номинираните по категории:
Най-добър вратар: Давид Де Хеа (Фиорентина), Ваня Милинкович-Савич (Торино), Миле Свилар (Рома)
Най-добър защитник: Алесандро Бастони (Интер), Алесандро Бонджорно (Наполи), Нуно Тавареш (Лацио)
Най-добър халф: Николо Барела (Интер), Скот Мактоминей (Наполи), Тижани Райндерс (Милан)
Най-добър нападател: Мойс Кийн (Фиорентина), Рикардо Орсолини (Болоня), Матео Ретеги (Аталанта)
Най-добър футболист до 23 години: Себастиано Еспозито (Емполи), Нико Пас (Комо), Кенан Йълдъз (Ювентус)