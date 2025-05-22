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Обявиха номинациите за най-добрите в Серия “А”

  • 22 май 2025 | 02:57
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Обявиха номинациите за най-добрите в Серия “А”

От Серия “А” обявиха претендентите за индивидуалните награди в края на сезона. Най-добрият футболист в първенството ще бъде обявен на 23 май.

Ето и номинираните по категории:

Най-добър вратар: Давид Де Хеа (Фиорентина), Ваня Милинкович-Савич (Торино), Миле Свилар (Рома)

Най-добър защитник: Алесандро Бастони (Интер), Алесандро Бонджорно (Наполи), Нуно Тавареш (Лацио)

Най-добър халф: Николо Барела (Интер), Скот Мактоминей (Наполи), Тижани Райндерс (Милан)

Най-добър нападател: Мойс Кийн (Фиорентина), Рикардо Орсолини (Болоня), Матео Ретеги (Аталанта)

Най-добър футболист до 23 години: Себастиано Еспозито (Емполи), Нико Пас (Комо), Кенан Йълдъз (Ювентус)

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