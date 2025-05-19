Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Крумовград
  3. ЦСКА 1948 0:0 Крумовград

ЦСКА 1948 0:0 Крумовград

  • 19 май 2025 | 17:44
  • 2901
  • 3
ЦСКА 1948 0:0 Крумовград

Отборите на ЦСКА 1948 и Крумовград играят при резултат 0:0 в сблъсък от 36-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА 1948 – КРУМОВГРАД 0:0

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 2. Джонатан Перейра, 21. Емил Ценов, 14. Теодор Иванов, 30. Кристофър Ачемпонг, 6. Куфре Ета, 33. Уилям Фонкеу, 58. Марто Бойчев, 11. Касиано Бузон, 7. Талис, 18. Борис Димитров

Крумовград: 1. Янко Георгиев, 7. Момчил Цветанов, 10. Каталин Ицу, 13. Архан Исуф, 14. Адриан Кова, 22. Ерол Дост, 23. Малик Фал, 23. Лазар Марин, 25. Станислав Работов, 70. Тиаго Вейга, 99. Аймен Селуф

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

Георги Илиев: Дано скоро Локо (Пд) се върне на обичайното си ниво

Георги Илиев: Дано скоро Локо (Пд) се върне на обичайното си ниво

  • 19 май 2025 | 12:38
  • 1245
  • 8
"Армията" върви по план-график

"Армията" върви по план-график

  • 19 май 2025 | 12:35
  • 13288
  • 75
ЦСКА поздрави Тодор Янчев

ЦСКА поздрави Тодор Янчев

  • 19 май 2025 | 12:04
  • 1177
  • 4
Спортният министър се срещна с футболистите на Перун (Кресна)

Спортният министър се срещна с футболистите на Перун (Кресна)

  • 19 май 2025 | 11:35
  • 730
  • 1
Сериозен проблем преди финала за купата - София може да остане и без метро!

Сериозен проблем преди финала за купата - София може да остане и без метро!

  • 19 май 2025 | 11:17
  • 16428
  • 31
Треньорът на Дреновец: Чувстваме се ощетени

Треньорът на Дреновец: Чувстваме се ощетени

  • 19 май 2025 | 11:15
  • 801
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Героят на ЦСКА от 2016-а: Отборът да изоре терена срещу Лудогорец и да зарадва пълния червен стадион

Героят на ЦСКА от 2016-а: Отборът да изоре терена срещу Лудогорец и да зарадва пълния червен стадион

  • 19 май 2025 | 16:48
  • 9839
  • 30
Сензацията през този сезон в efbet Лига остана без треньор

Сензацията през този сезон в efbet Лига остана без треньор

  • 19 май 2025 | 15:00
  • 31991
  • 21
Ето къде ще продължи кариерата си талант №1 в родния волейбол

Ето къде ще продължи кариерата си талант №1 в родния волейбол

  • 19 май 2025 | 13:57
  • 17921
  • 18
МОК вписа Весела Лечева като председател на БОК

МОК вписа Весела Лечева като председател на БОК

  • 19 май 2025 | 13:24
  • 9426
  • 16
Отвориха нов блок за феновете на ЦСКА в сектор "Б" - финалът вече удари голям рекорд

Отвориха нов блок за феновете на ЦСКА в сектор "Б" - финалът вече удари голям рекорд

  • 19 май 2025 | 10:05
  • 38564
  • 123