ЦСКА 1948 0:0 Крумовград

Отборите на ЦСКА 1948 и Крумовград играят при резултат 0:0 в сблъсък от 36-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА 1948 – КРУМОВГРАД 0:0

Стартови състави:



ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 2. Джонатан Перейра, 21. Емил Ценов, 14. Теодор Иванов, 30. Кристофър Ачемпонг, 6. Куфре Ета, 33. Уилям Фонкеу, 58. Марто Бойчев, 11. Касиано Бузон, 7. Талис, 18. Борис Димитров



Крумовград: 1. Янко Георгиев, 7. Момчил Цветанов, 10. Каталин Ицу, 13. Архан Исуф, 14. Адриан Кова, 22. Ерол Дост, 23. Малик Фал, 23. Лазар Марин, 25. Станислав Работов, 70. Тиаго Вейга, 99. Аймен Селуф

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Снимки: Борислав Трошев