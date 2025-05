Феновете на Милан пропищяха за двоен аршин срещу отбора

Gimenez è un ingenuo? SI.

Sono rossi entrambi? SI.



In finale non è neanche stata fatta una revisione.



“Nelle finali c’è indicazione di espellere meno possibile”



La gestione del VAR in Italia è vergognosa, così come il PESO POLITICO che la nostra società NON ha in nessuna sede. pic.twitter.com/OLLW3r4EDY