Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Съдийската комисия към БФС определи съдиите за 36-ия кръг на efbet Лига. Дербито между Левски и Черно море ще бъде ръководено от Радослав Гидженов, а сблъсъкът между Ботев (Пд) и ЦСКА от Драгомир Драганов.
Ето всички назначения:
19 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Крумовград
ГС: Мартин Живков Великов
АС1: Красимир Атанасов Атанасов
АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Александър Костадинов Костадинов
19 май 2025 г., понеделник, 20:15 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Георги Йорданов Дойнов
АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Красен Иванов Георгиев
АВАР: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Антон Симеонов Генов
20 май 2025 г., вторник, 17:45 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС: Димитър Димитров Димитров
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Николай Йорданов Колев
20 май 2025 г., вторник, 20:15 ч.
ПФК Септември Сф - ФК Локомотив 1929
ГС: Кристиян Николов Колев
АС1: Дарин Василев Иванов
АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Никола Петров Джугански
26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Мирослав Максимов Иванов
АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев
АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Мартин Живков Богдев
26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Владимир Вълков Вълков
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Кристиян Николов Колев
АВАР: Валентин Станчев Железов
СН: Радан Василев Мирянов
26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Драгомир Димитров Драганов
АС1: Димо Дамянов Вълчев
АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
ВАР: Волен Валентинов Чинков
АВАР: Иво Венциславов Андреев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - Спартак 1918
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Тодор Василев Вуков
АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
ВАР: Георги Николов Кабаков
АВАР: Геро Георгиев Писков
СН: Йордан Костадинов Иванов