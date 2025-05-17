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Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

  • 17 май 2025 | 18:31
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Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Съдийската комисия към БФС определи съдиите за 36-ия кръг на efbet Лига. Дербито между Левски и Черно море ще бъде ръководено от Радослав Гидженов, а сблъсъкът между Ботев (Пд) и ЦСКА от Драгомир Драганов.

Ето всички назначения:

19 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Крумовград

ГС: Мартин Живков Великов

АС1: Красимир Атанасов Атанасов

АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Васил Петров Минев

АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Александър Костадинов Костадинов

 

19 май 2025 г., понеделник, 20:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Станимир Лозанов Тренчев

АС1: Георги Йорданов Дойнов

АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

ВАР: Красен Иванов Георгиев

АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Антон Симеонов Генов

20 май 2025 г., вторник, 17:45 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца

ГС: Димитър Димитров Димитров

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Николай Йорданов Колев

 

20 май 2025 г., вторник, 20:15 ч.

ПФК Септември Сф - ФК Локомотив 1929

ГС: Кристиян Николов Колев

АС1: Дарин Василев Иванов

АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Димо Стоянов Димов

ВАР: Валентин Станчев Железов

АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Никола Петров Джугански

 

26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов

АС1: Мирослав Максимов Иванов

АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев

АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

 СН: Мартин Живков Богдев

 

26 май 2025 г., понеделник, 17:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924

 ГС: Владимир Вълков Вълков

АС1: Йордан Петров Петров

АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

ВАР: Кристиян Николов Колев

АВАР: Валентин Станчев Железов

 СН: Радан Василев Мирянов

 

26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Драгомир Димитров Драганов

АС1: Димо Дамянов Вълчев

АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Георги Милков Гинчев

ВАР: Волен Валентинов Чинков

АВАР: Иво Венциславов Андреев

 СН: Костадин Ангелов Гергинов

  

26 май 2025 г., понеделник, 20:45 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - Спартак 1918

ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Тодор Василев Вуков

АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Георги Димитров Давидов

ВАР: Георги Николов Кабаков

АВАР: Геро Георгиев Писков

СН: Йордан Костадинов Иванов

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