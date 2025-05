Тайсън Фюри - живот след бокса

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри определено е сред персонажите, които липсват на спорта. Британецът обяви оттеглянето си от бокса след втората си загуба от Олександър Усик в края на миналата година. Мнозина подозират, че завръщане никак не е изключено, поне на този етап не можем да се наслаждаваме на неподражаемия му стил на ринга, забавните пресконференции, психическите игри с опонентите и шоуменското поведение на ринга и извън него.

Известно е, че в личния си живот, когато не е в режим, Циганския крал живее точно като хората от етноса си - пищно и разточително. Той се наслаждава на живота и поради това често качва повечко килограми, които, поне докато бе активен спортист, бързо сваляше за следващата среща. Но какво прави сега - когато е “пенсионер”?

Въпреки оттеглянето на Фюри, феновете на бокса продължават да следят с интерес любимия си спорт. А това се случва и в най-популярната платформа за спортни залози в България, известна като генерален спонсор на ЦСКА. Там могат да бъдат играни всички големи мачове от ринга, при това - включително и в реално време.

Животът след бокса

След оттеглянето си от бокса през януари 2025 г., Тайсън Фюри продължава да води динамичен и разнообразен начин на живот, съчетавайки семейни ангажименти, бизнес начинания и лични интереси.

Фюри живее със съпругата си Парис и седемте им деца в крайбрежния град Моркамб, Ланкашър. Той цени простите удоволствия на живота, като разходки с кучето, семейни вечери и време, прекарано с децата. В документалната поредица на Netflix "At Home with the Furys" се показва как Фюри се адаптира към живота извън ринга, включително моменти на скука и търсене на нови предизвикателства.

Бизнес начинания и хобита

Извън спорта, Фюри развива различни бизнес инициативи. Той е създател на енергийната напитка "Furocity", която включва и продукти като протеинови барове и дъвки с кофеин. Като повечето спортисти, Фюри има страст към автомобилите, започнала още на 10-годишна възраст, когато купува първата си кола. Днес той притежава впечатляваща колекция от луксозни автомобили, включително Rolls-Royce, Ferrari и Porsche.

Ангажираност към общността

Циганския крал е активен в подкрепата на местната общност. Той е спонсор на футболния клуб Моркамб и е създал фондация, която предоставя спортни съоръжения за млади таланти в областта на бокса, футбола и ръгбито. Бившият шампион натрупа милиони благодарение на кариерата си, като сега той се старае да върне нещо обратно на общността. Вълнува се и от Манчестър Юнайтед, на който е фен от детските си години. Фюри е роден в предградие на Манчестър.

Личен живот и ментално здраве

Тайсън Фюри е напълно открит относно борбата си с депресията и биполярното разстройство. Той подчертава значението на рутината и физическата активност за поддържане на психичното здраве. В интервю за The Guardian споделя, че въпреки славата и успеха, понякога се чувства "измъчен" от постоянната публичност и желае по-спокоен живот.

След като самият той оцеля в изключително мрачни периоди, Фюри се превърна в символ на надеждата за хиляди хора. Редовно участва в кампании срещу стигмата към психичните заболявания и често е канен като мотивационен лектор. Историята му е класическа: възход, падение и ново възраждане – и това вдъхновява не само феновете на бокса. В социалните мрежи той не спира да повтаря: “Ако аз мога да се измъкна от дъното, можеш и ти.”

Медийно присъствие и шоубизнес

Тайсън Фюри е харизматичен и колоритен, което му осигурява постоянни предложения да бъде на екран. През 2023 г. Netflix излъчи риалити сериала “At Home With the Furys”, който показа личния живот на боксьора, съпругата му Парис и техните седем деца.

Шоуто разкри интимната страна на Циганския крал – борбата с тревожността, преходът между дисциплина и хаос, любовта към семейството и дори ежедневните домакински задачи. Успехът на поредицата доведе до слухове за втори сезон и дори планове за собствен подкаст с Фюри като водещ.

Той често се появява и в британски ТВ формати като Good Morning Britain и The Jonathan Ross Show, където разказва за живота си с типичния си хумор и самоирония. Очевидно е, че се чувства отлично пред камерата.

Завръщане на ринга?

Приказките за това не са спирали. Къде с видеа, къде на публични изяви, двамата с Антъни Джошуа продължават да се предизвикват, а феновете на бокса съжаляват, че дълго планираният им мач така и не се случи. Пътищата на двамата, по една или друга причина, се разминаваха. Дали пък Циганския крал няма да излезе на ринга за един последен и бляскав път?

Букмейкър №1 за залози в България напомня, че спортните залози са само за удоволствие и към тях трябва да се подхожда с внимание и отговорност.

Следвай ни:

(Платена публикация)