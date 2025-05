Вилфредо Леон: Работихме много през целия сезон

Вилфредо Леон и Богданка ЛУК Люблин на прага на историческа титла в Полша

Вилфредо Леон 4 пъти е печелил Шампионската лига, има италианско скудето и 4 титли на Русия, а с националния отбор на Полша през миналата година спечели дългоочаквания олимпийски медал. Но в колекцията му все още липсва злато от полската Plus Liga. През този сезон Вилфредо Леон с Богданка ЛУК (Люблин) вече спечелиха Чалъндж къп, а сега титлата на Полша е на една ръка разстояние.

Алекс Грозданов и Богданка са на победа от титлата в Полша

"Достигнахме до този момент не защото надувахме балона на очакванията към нашия отбор. Просто работихме за това през целия сезон", заяви Вилфредо Леон преди третия, решаващ мач във финалния плейоф срещу Алурон СМС Варта (Заверче).

Алекс Грозданов и Богданка с исторически триумф за "Чалъндж къп"

От финалната двойка на Plus Liga, преди сезона само един отбор беше посочен като кандидат за златото – Заверче. Те трябваше да имат всичко необходимо – опит в борбата за медали, солиден и балансиран отбор и треньор, който е най-добрият представител на младото поколение треньори в Полша. В ключовия момент обаче липсваше най-важното – здраве и физическа сила на подходящо ниво. Въпреки че битката за титлата все още не е решена, след два мача от финалния плейоф Богданка ЛУК (Люблин) води в серията с 2-0 победи. Ако в сряда в Сосновец спечелят за трети път, ще грабнат първата титла в историята на клуба. Златото е на една ръка разстояние, въпреки че преди сезона никой не очакваше, че развоят ще бъде такъв. Дори и Люблин да спечели всичко по отношение на трансферните хитове, привличайки Вилфредо Леон, това все още изглеждаше недостатъчно, за да доминира в изискващата Plus Liga.

И все пак. На фона на физически разпадналите се играчи на Заверче, люблинчани превъзхождат не само с това, че в редиците си имат играчи без контузии. Те доминират и във физическата подготовка, която на този етап от сезона впечатлява с изключителната си ефективност. И става дума не само за лидера на отбора Вилфредо Леон, но и за останалите, които през целия сезон са постигнали огромен напредък – начело с Миколай Савицки и Кевин Сасак.

Отборът на Алекс Грозданов и Вилфредо Леон обяви: Продадохме билетите за финал със Заверче за 26 секунди

„Не съм човек, който обича да предсказва какъв резултат ще постигнем. Първо трябва да си свършим работата. Ние вече направихме първата стъпка, а също и втората и искаме да направим още една. Достигнахме до този момент не защото надувахме балона на очакванията към нашия отбор. Просто работихме за това през целия сезон. Казвахме си: "Добре, момчета, вървим рамо до рамо и играем докрай", разказва посрещачът на Богданка ЛУК Люблин Вилфредо Леон, който беше избран за MVP на втория финален мач от плейофната фаза, отбелязвайки 19 точки в него.

Отборът от Люблин отново победи Заверче без загубен гейм, но този път доминацията беше още по-изразена, отколкото в първата среща. В крайна сметка цели два гейма от съботния мач Богданка ЛУК завърши с резултат 25:14!

„Знаем колко е трудно, когато спечелиш първия мач. Същото беше и на полуфинала с Ястшембски Венгел, когато след спечелен първи мач, претърпяхме поражение у дома и решавахме всичко в третия мач. Не искахме повторение на финала. Искахме да се представим добре пред нашата публика и да докажем, че ще се справим във важен момент“, казва Леон.

❗️Jestem pod ogromnym wrażeniem postawy drużyny Massimo Bottiego.



Perfekcyjnie przygotowany zespół na tę najważniejszą część sezonu, po prostu perfekcyjnie. 🟡⚫️



Nie pamiętam tak dobrze przygotowanego Wilfredo Leon.



Czy ktoś w ogóle jeszcze pamięta, ile znaków zapytania było… pic.twitter.com/HXkW3DESNy — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) May 3, 2025

Въпреки че е лидер на терена, последните мачове показват, че не само него използва разпределителят Марчин Коменда на първо място. Благодарение на факта, че отборът играе толкова отлично на този етап от сезона, той може да си позволи да създава и други лидери, като Савицки или Сасак.

Drugi mecz finałowy o 🥇złoto Plus Ligi🇵🇱

Bogdanka LUK Lublin 3:0 Aluron CMC Warta Zawiercie

bilans spotkań 2:0 pic.twitter.com/efInm2yzai — Ewa Mac (@EwaMac1) May 3, 2025

„Всеки е ангажиран. Волейболът е отборен спорт, а да наричаш някого лидер или не, са само думи. Аз правя много за отбора и момчетата за мен също. Ако трябва, си помагаме на терена и извън него“, отбелязва Леон.

През този сезон волейболистите от Люблин вече спечелиха историческата за клуба, макар и трета по ранг в европейските турнири, Чалъндж къп. Като финалисти в Plus Liga, независимо от крайния резултат, те вече си осигуриха участие в Шампионската лига за следващия сезон. И това също ще бъде техният дебют на това ниво на състезание. През настоящия сезон те за втори път се състезаваха и във финалния турнир за Купата на Полша. Те вече постигнаха много, играят отлично, но все още в тази тясна група на върха в Plus Liga могат повече, отколкото трябва. Като се имат предвид предсезонните очаквания, върху тях тежи определено по-малък натиск, отколкото върху отбора от Заверче. Впрочем, за това свидетелстват и въпроси извън спорта. Хит в социалните мрежи беше запис на общ танц под ръководството на Мачей Чирeк (резервното либеро, който през този сезон най-често влиза да посреща сервис вместо Леон) след класирането за финала на Plus Liga.

„Музиката ни влияе добре“, смее се Леон. „Имаме тази свобода, не правим нищо насила. Но също така можем да бъдем максимално концентрирани, когато дойде ключовият момент. Тази атмосфера в отбора много ни помага“, казва един от най-добрите волейболисти в света, който след няколко дни може да добави още един трофей към богатата си колекция.

Едита Ковалчик, przegladsportowy.onet.pl