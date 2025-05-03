Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Шестима от ЦСКА пропускат битката с Берое

Шестима от ЦСКА пропускат битката с Берое

  • 3 май 2025 | 10:32
  • 1543
  • 1
Шестима от ЦСКА пропускат битката с Берое
Слушай на живо
Слушай на живо: Берое - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешното гостуване на Берое от 32-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА ще брани петото място в Стара Загора
ЦСКА ще брани петото място в Стара Загора

Групата на ЦСКА: 25. Иван Дюлгеров 21. Фьодор Лапоухов 15. Тибо Вион 4. Адриан Лапеня 5. Лумбард Делова 6. Лиъм Купър 13. Браян Кордоба 18. Мика Пинто 3. Сейни Санянг 19. Иван Турицов 26. Марселино Кареасо 30. Петко Панайотов 8. Станислав Шопов 10. Джонатан Линдсет 73. Илиан Илиев 29. Иван Тасев 11. Матиас Фаетон 28. Йоанис Питас 91. Йоан Борносузов 45. Аарон Исека

Наказан: Джеймс Ето’о.
Контузени: Густаво Бусато, Георги Чорбаджийски, Зюмюр Бютучи, Джейсън Локило, Улаус Скаршем.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ФИФА обяви първия наряд на Владимир Ташков на Световното първенство по плажен футбол

ФИФА обяви първия наряд на Владимир Ташков на Световното първенство по плажен футбол

  • 3 май 2025 | 10:39
  • 335
  • 0
Силвия Радойска поема женския футбол в Лудогорец

Силвия Радойска поема женския футбол в Лудогорец

  • 3 май 2025 | 10:36
  • 645
  • 0
Левски иска минимум трима нови футболисти

Левски иска минимум трима нови футболисти

  • 3 май 2025 | 09:12
  • 4224
  • 4
Оливер Камдем стартира срещу Лудогорец?

Оливер Камдем стартира срещу Лудогорец?

  • 3 май 2025 | 08:59
  • 1270
  • 0
Лудогорец получава поредната си титла пред погледа на Левски

Лудогорец получава поредната си титла пред погледа на Левски

  • 3 май 2025 | 08:00
  • 4620
  • 107
ЦСКА ще брани петото място в Стара Загора

ЦСКА ще брани петото място в Стара Загора

  • 3 май 2025 | 07:40
  • 6758
  • 42
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец получава поредната си титла пред погледа на Левски

Лудогорец получава поредната си титла пред погледа на Левски

  • 3 май 2025 | 08:00
  • 4620
  • 107
ЦСКА ще брани петото място в Стара Загора

ЦСКА ще брани петото място в Стара Загора

  • 3 май 2025 | 07:40
  • 6758
  • 42
"Крусибъл" зове: Джао разгроми Рони за една сесия по-малко

"Крусибъл" зове: Джао разгроми Рони за една сесия по-малко

  • 3 май 2025 | 08:10
  • 6130
  • 0
Барселона ще съхранява сили срещу един от най-слабите в Ла Лига

Барселона ще съхранява сили срещу един от най-слабите в Ла Лига

  • 3 май 2025 | 08:25
  • 6155
  • 5
Илия Груев: Натискът беше огромен, но си свършихме работата

Илия Груев: Натискът беше огромен, но си свършихме работата

  • 3 май 2025 | 05:15
  • 7613
  • 6
Ще затворят ли шампионите серията с Левски?

Ще затворят ли шампионите серията с Левски?

  • 3 май 2025 | 07:20
  • 4268
  • 3