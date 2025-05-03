Шестима от ЦСКА пропускат битката с Берое

Слушай на живо: Берое - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешното гостуване на Берое от 32-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА ще брани петото място в Стара Загора

Групата на ЦСКА: 25. Иван Дюлгеров 21. Фьодор Лапоухов 15. Тибо Вион 4. Адриан Лапеня 5. Лумбард Делова 6. Лиъм Купър 13. Браян Кордоба 18. Мика Пинто 3. Сейни Санянг 19. Иван Турицов 26. Марселино Кареасо 30. Петко Панайотов 8. Станислав Шопов 10. Джонатан Линдсет 73. Илиан Илиев 29. Иван Тасев 11. Матиас Фаетон 28. Йоанис Питас 91. Йоан Борносузов 45. Аарон Исека



Наказан: Джеймс Ето’о.

Контузени: Густаво Бусато, Георги Чорбаджийски, Зюмюр Бютучи, Джейсън Локило, Улаус Скаршем.