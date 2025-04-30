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Резултати, голмайстори и класиране след 24-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 30 апр 2025 | 14:03
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Изимина и 24-ия кръг в Елитната група до 17 години. В най-интересният двубой Левски победи Септември и по този начин излезе на върха в класирането. В останалите срещи Локо (Пловдив) победи ЦСКА, Национал постигна успех над Лдуогорец в Разград, докато ЦСКА 1948 записа първа победа през пролетния полусезон след победа над Ботев (Пловдив).

Ето всички резултати:

Първа осмица:

ЦСКА - Локомотив (Пловдив) 0:2
0:1 Денис Кирашки (34')
0:2 Николай Димитров (83') д

ЦСКА 1948 - Ботев (Пловдив) 3:1
1:0 Явор Кръстев (14')
2:0 Калоян Деянски (69')
3:0 Александър Бенчев (74')
3:1 Самуил Цонов (88') 

Лудогорец - Национал 0:1
0:1 Стефан Крумов (42')

Септември - Левски 0:1
0:1 Радостин Стоилов (78')

Втора осмица:

Черно море - Хебър 0:0

Пирин - Славия 3:3
1:0 Ивайло Иванов (14')
1:1 Никола Миленков (16')
2:1 Ивайло Иванов (40')
2:2 Божидар Николов (42')
2:3 Любозар Йонков (65')
3:3 Никола Стоянов (74')

Етър - Берое 3:1
1:0 Евгени Пейчев (10') д
1:1 Тодор Иванов (44')
2:1 Недялко Стоянов (67')
3:1 Ивайло Чапкънов (68')

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