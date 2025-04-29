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Резултати, голмайстори и класиране след 24-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 29 апр 2025 | 19:40
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Септември победи Лудогорец в 24-ия кръг на Елитната група до 16 години. Във "вечното дерби" Левски и ЦСКА не успяха да си отбележат голове, докато Славия постигна успех над Ботев в Пловдив.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Ботев (Пловдив) - Славия  0:1 
0:1 Мартин Петков (6')

Локомотив (Пловдив) - Национал  4:1
1:0 Васил Йорданов (23')
2:0 Васил Йорданов (28')
3:0 Благой Полежански (44')
3:1 Георги Марков (59')
4:1 Стилиян Тороманов (90')

Левски - ЦСКА 0:0

Септември - Лудогорец 2:0
1:0 Андрей Грозданов (30')
2:0 Никола Димитров (74')

Втора осмица:

Арда - Дунав  3:1
0:1 Стефан Чукурлиев (2')
1:1 Димитър Атанасов (6')
2:1 Радослав Коев (8')
3:1 Беркай Осман (33')

Етър - Хебър 0:1
0:1 Иван Петков (36')

Спартак (Плевен) - Пловдив 2015 1:0
1:0 Атешкан Костов (31') 

Пирин - Звезденбург - отложен

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