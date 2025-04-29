Резултати, голмайстори и класиране след 24-ия кръг на Елитната група до 16 години

Септември победи Лудогорец в 24-ия кръг на Елитната група до 16 години. Във "вечното дерби" Левски и ЦСКА не успяха да си отбележат голове, докато Славия постигна успех над Ботев в Пловдив.

Ето всички резултати:

Първа осмица:

Ботев (Пловдив) - Славия 0:1

0:1 Мартин Петков (6')

Локомотив (Пловдив) - Национал 4:1

1:0 Васил Йорданов (23')

2:0 Васил Йорданов (28')

3:0 Благой Полежански (44')

3:1 Георги Марков (59')

4:1 Стилиян Тороманов (90')

Левски - ЦСКА 0:0

Септември - Лудогорец 2:0

1:0 Андрей Грозданов (30')

2:0 Никола Димитров (74')

Втора осмица:

Арда - Дунав 3:1

0:1 Стефан Чукурлиев (2')

1:1 Димитър Атанасов (6')

2:1 Радослав Коев (8')

3:1 Беркай Осман (33')

Етър - Хебър 0:1

0:1 Иван Петков (36')

Спартак (Плевен) - Пловдив 2015 1:0

1:0 Атешкан Костов (31')

Пирин - Звезденбург - отложен