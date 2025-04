България триумфира в Риека

В периода от 22 до 26 април 2025 г. град Риека, Хърватия, беше домакин на уникално международно събитие по проект #BeInclusiveWaterPolo, съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Събитието се реализира с домакинството на Спортната асоциация за хора с увреждания в Риека, в партньорство с Асоциация за развитие на българския спорт и Асоциацията на българските плувци. Срещата показа силата на приобщаващия спорт да обединява хората, да преодолява стереотипи и да насърчава равните възможности за хората с интелектуални затруднения. Инициативата #BeInclusiveWaterPolo въвежда нов и динамичен подход към адаптирания спорт. Приобщаващата водна топка предоставя възможност на хората с интелектуални затруднения да участват в отборни спортове редом с връстници със сходни възможности. Това създава забавна и балансирана състезателна среда, която премахва предразсъдъците и насърчава смислена интеграция чрез физическа активност. Концепцията беше представена за първи път по време на Спешъл Олимпикс Малта през 2022 г., а нейният успех вдъхнови продължаване и трансгранично сътрудничество.

Победа и равенство постигнаха младите български ватерполисти в приятелските срещи с хърватските си партньори в Риека. Ден преди мачовете двата отбора проведоха съвместна тренировка. Срещите бяха в различен формат, адаптиран за възможностите на участниците. Първият мач завърши 6:6, а във втория българският отбор постигна победа с 12:6. В състава на България бяха: Кристина Димова, Теодор Алексиев, Ангел Бояджиев, Адриян Данчев, Атанас Санкийски, Радостин Грозданов, Росен Варадинов, Антон Костадинов, Валентин Тодичков, Йоанис Архонтис и Денислав Златанов. Треньори пътуващи с отбора бяха Александър Александров и Петър Шопов, а в България подготовката бе под ръководството на Ивайло Здравков. Помагаха студентите от специалност „АФАС“ в НСА „Васил Левски“: Николета Стефанова, Никол Георгиева, Виктория Спасова, Душо Радев, Слави Диков, Никола Павлов и Симеон Камбуров.

След срещите всички спортисти получиха медали, грамоти и купи, а българският отбор празнува победата си със скандирания и вечната песен "We are the champions" на Queen.

Участието в Риека е резултат от година усилени тренировки по приобщаваща водна топка, провеждани в 131 СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ в базата на ЦПЛР-СШ "София", с участието на СК „Адаптирани спортове“ и експертите от НСА доц. Стефка Джобова и доц. Величка Александрова.

Програмата в Риека съчета практическо обучение и културно опознаване. В първия ден участниците пристигнаха и бяха топло посрещнати в хотела. Вторият ден включваше посещение на Art Kvart „Kids house“, следвано от тренировка в басейна Кантрида и ориентиране в историческия район Трсат. Третият ден предложи разходка по пешеходната улица Корзо и завърши с приятелски мач по водна топка в басейн Кантрида, както и посещение на крайбрежния град Опатия. Последният ден включваше обща спортна тренировка и незабравимо пътуване до Хум – най-малкият град в света, преди отборите да се отправят към отпътуване.

Проектът има за цел не само да предостави качествено приобщаващо спортно преживяване, но и да осигури практически инструменти и ресурси за устойчивост и мултиплициране на резултатите. В рамките на дейностите ще бъде публикуван наръчник „#BeInclusiveWaterPolo“, в който ще бъде споделена тестваната методология, с цел спортните клубове в ЕС да могат да прилагат приобщаващи програми по водна топка. Онлайн платформа на адрес www.mywaterpolo.org ще предоставя дигитални версии на наръчника, както и видеа с насоки и правила за включване.

Проектът #BeInclusiveWaterPolo е ясен пример как отборните спортове могат да бъдат адаптирани, за да насърчат приобщаването, да изградят общност и да дадат възможност на всеки – независимо от произхода или възможностите – да участва, да се развива и да се забавлява. Чрез съчетание на спортен дух, сътрудничество и иновации, инициативата създава устойчиво въздействие в сферата на приобщаващия спорт.