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  3. Тренто с втори успех с 3:2 над Пиаченца и е на крачка от финал в Италия

Тренто с втори успех с 3:2 над Пиаченца и е на крачка от финал в Италия

  • 14 апр 2025 | 17:00
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Победителят в редовния сезон в Суперлигата на Италия и финалист за Купата и Суперкупата Итас Трентино (Тренто) е на крачка от финал.

Воденият от Фабио Соли тим надделя над Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) като гост в “Пала Банка” с 3:2 (27:25, 15:25, 25:20, 22:25, 15:9) във втория полуфинал.

В първия мач трентинци победиха със същия резултат.

Най-резултатен бе Алесандро Микиелето с 24 точки (2 аса, 1 блок, 62% ефективност в атака, 22% перфектно и 48% позитивно посрещане - +17).

С 19 точки (1 ас, 2 блока, 48% ефективност в атака - +2) се отчете Камил Рихлицки.

За Пиаченца Стивън Маар се отчете с 18 точки, по 16 точки записаха Ефе Мандъраджъ (1 ас, 2 блока) и Юри Романо (2 аса).

Третият двубой е на 17 април (четвъртък), от 21:30 часа.

Играе се до 3 победи от 5 мача.

Полуфинал №2:

ГАЗ СЕЙЛС БЛУЕНЕРДЖИ (ПИАЧЕНЦА) - ИТАС ТРЕНТИНО (ТРЕНТО) 2:3 (25:27, 25:15, 20:25, 25:22, 9:15)

ПИАЧЕНЦА: Антоан Бризар 6, Юри Романо 16, Стивън Маар 18, Ефе Мандъраджъ 16, Робертланди Симон 14, Джанлука Галаси 10 - Леонардо Сканферла-либеро (Алесандро Боволента 1)

Старши треньор: ЛЮБОМИР ТРАВИЦА

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли, Камил Рихлицки 19, Алеберто Микиелето 24, Даниеле Лавия 11, Ян Кожамерник 6, Флавио Жуалберто 6 - Габриеле Лауренцано-либеро (Габи Гарсия 1, Бела Барта, Алесандро Аквароне)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

СНИМКИ: legavolley.it

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