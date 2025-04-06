Шеф в ЦСКА 1948 обяви партньорство с УЕФА

Членът на Управителния съвет на ЦСКА 1948 Никола Газдов излезе с публикация във "Фейсбук", от която става ясно, че компанията SolarPower Europe влиза в партньорство с УЕФА. Газдов е част от управленската структура на международната организация.

"SolarPower Europe и УЕФА обединиха сили в нови партньорство, насочено към по-устойчиво бъдеще за европейския футбол. Трудно беше, отне ни месеци работа, но си струваше! Очаквайте още вълнуващи новини съвсем скоро! P.S. Специални благодарности на Андрей Петров и Добрин Гьонов за съдействието, което Български футболен съюз оказа", написа Никола Гадзов в социалната мрежа.