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  3. Шеф в ЦСКА 1948 обяви партньорство с УЕФА

Шеф в ЦСКА 1948 обяви партньорство с УЕФА

  • 6 апр 2025 | 18:50
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Шеф в ЦСКА 1948 обяви партньорство с УЕФА

Членът на Управителния съвет на ЦСКА 1948 Никола Газдов излезе с публикация във "Фейсбук", от която става ясно, че компанията SolarPower Europe влиза в партньорство с УЕФА. Газдов е част от управленската структура на международната организация.

"SolarPower Europe и УЕФА обединиха сили в нови партньорство, насочено към по-устойчиво бъдеще за европейския футбол. Трудно беше, отне ни месеци работа, но си струваше! Очаквайте още вълнуващи новини съвсем скоро! P.S. Специални благодарности на Андрей Петров и Добрин Гьонов за съдействието, което Български футболен съюз оказа", написа Никола Гадзов в социалната мрежа.

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