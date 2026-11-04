Струмска слава с драматична победа в Кюстендил

Струмска слава“ победи с 2:1 отбора на ФК „Кюстендил“ в отложена среща от единадесетия кръг на Югозападната Трета лига.

Първата част започна много добре за "Славата". В 10-ата минута Китан Василев след хубав индивидуален рейд и изстрел от малък ъгъл изведе радомирци напред в резултата.

Последваха две възможности за домакините от Кюстендил. Първо Марио Евтимов засече центриране в наказателното поле, но изстрелът му мина над вратата. Малко по-късно Дани Бацанов се възползва от грешка в организацията на атака и се откъсна гонен от двама защитници срещу вратаря Йордан Димитров, достигна до границата на наказателното поле и стреля, но вратаря изби ударът му. Двойно подаване между Борислав Николов и защитникът Румен Гьонов изведе на стрелкова позиция в наказателното поле втория, но ударът му мина в страни от вратата.

Второто полувреме започна с по-активна игра за отбора на домакините от Кюстендил.

Първо изстрел по диагонала на Георги Станимиров мина в страни от целта, а след това Мирослав Александров от около 40 метра стреля с мощен шут, но вратаря Димитров изби ударът му.

В 62-ата минута влезлият на смяна Александър Александров-Аци възстанови равенството, след като получи успоредно на голлинията подаване от Константин Грахльов и от близко разстояние отбеляза за 1:1.

След попадението домакините продължиха да атакуват и да търсят пълния обрат в мача, но вратаря Йордан Димитров и защитата пред него се намесиха решително. В средата на полувремето удар на Кристиян Никифоров в близост до наказателното поле завърши в ръцете на вратаря Топалов. Последва възможност и за Борислав Николов, който от точката на дузпата засече удобно центриране с глава, но вратаря Топалов улови топката.

В 89-ата минута Струмска слава стигна до победата! След изпълнение на ъглов удар с късо подаване към Денислав Мицаков той стреля опасно, вратаря на домакините не се намеси добре най-съобразителния в наказателното поле Борислав Николов от непосредствена близост отбеляза за 2:1 в полза на радомирци.

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