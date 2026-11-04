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Мартин Йорданов: Неадекватен съдия развали мача

  • 4 ное 2026 | 20:45
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Мартин Йорданов: Неадекватен съдия развали мача

Струмска слава (Радомир) се наложи с 2:1 в Кюстендил над едноименния тим, в първия официален мач на електрическо осветление на обновения спортен комплекс „Осогово“. Срещата е от 11-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Струмска слава спечели на осветление в Кюстендил
Струмска слава спечели на осветление в Кюстендил

Мартин Йорданов, старши треньор на кюстендилци коментира пред Sportal.bg.

„Замисълът ни беше да се получи празник на това прекрасно съоръжение. И двата отбора се постараха с действията си на терена. Стана хубав двубой. Съдията обаче не беше на нивото им. Грозно от негова страна. Някои от решенията му бяха неадекватни. Не свири две очевадни дузпи за нас. Имахме и други положения, но не вкарахме повече. Повтарям, двама отбора се постараха. Редно беше те да разрешат кой е по-добър, а не странични фактори“.  

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