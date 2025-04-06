Северозападна Трета лига – резултати и голмайстори – XIX кръг

Изигра се по-голямата част от 19-ия кръг на Северозападната трета лига. Получиха се доста любопитни резултати - ето всички двубой от рунда.
5 април 2025 г., събота, 17:00 ч:
Ювентус (Малчика) - Вихър (Славяново) 1:1
0:1-Васил Тошев (23)
1:1-Валентин Антонов (90)
Ком (Берковица) - Етър II (Велико Търново) 3:0
1:0-Антон Костов (5)
2:0-Николай Христов (52)
3:0-Петко Петков (70)
Янтра (Полски Тръмбеш) - Локомотив (Дряново) 4:1
1:0-Любомир Генчев (29 дузпа)
2:0-Любомир Генчев (51 дузпа)
3:0-Марио Балъков (61)
4:0-Любомир Генчев (70)
4:1-Иван Велев (85 дузпа)
Локомотив (Мездра) - Бдин (Видин) 1:2
1:0-Кристиян Грозданов (12)
1:1-Роберто Росенов (38)
1:2-Мартин Николов (85)
Академик (Свищов) - Левски 2007 (Левски) 1:0
1:0-Благовест Ленков (90)
Севлиево (Севлиево) - Павликени (Павликени) 6:0
1:0-Стивиян Макавеев (4)
2:0-Добрин Петров (16)
3:0-Николай Георгиев (49)
4:0-Георги Недков (67)
5:0-Ваньо Георгиев (85)
6:0-Валери Божинов (89)
Партизан (Червен бряг) – почива