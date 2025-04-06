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  3. Северозападна Трета лига – резултати и голмайстори – XIX кръг

Северозападна Трета лига – резултати и голмайстори – XIX кръг

  • 6 апр 2025 | 10:36
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Северозападна Трета лига – резултати и голмайстори – XIX кръг

Изигра се по-голямата част от 19-ия кръг на Северозападната трета лига. Получиха се доста любопитни резултати - ето всички двубой от рунда.

5 април 2025 г., събота, 17:00 ч:

Ювентус (Малчика) - Вихър (Славяново) 1:1
0:1-Васил Тошев (23)
1:1-Валентин Антонов (90)

Ком (Берковица) - Етър II (Велико Търново) 3:0
1:0-Антон Костов (5)
2:0-Николай Христов (52)
3:0-Петко Петков (70)

Янтра (Полски Тръмбеш) - Локомотив (Дряново) 4:1
1:0-Любомир Генчев (29 дузпа)
2:0-Любомир Генчев (51 дузпа)
3:0-Марио Балъков (61)
4:0-Любомир Генчев (70)
4:1-Иван Велев (85 дузпа)

Локомотив (Мездра) - Бдин (Видин) 1:2
1:0-Кристиян Грозданов (12)
1:1-Роберто Росенов (38)
1:2-Мартин Николов (85)

Академик (Свищов) - Левски 2007 (Левски) 1:0
1:0-Благовест Ленков (90)

Севлиево (Севлиево) - Павликени (Павликени) 6:0
1:0-Стивиян Макавеев (4)
2:0-Добрин Петров (16)
3:0-Николай Георгиев (49)
4:0-Георги Недков (67)
5:0-Ваньо Георгиев (85)
6:0-Валери Божинов (89)

Партизан (Червен бряг) – почива

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