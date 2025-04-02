Томаш обяви групата на ЦСКА за сблъсъка със столичното Локо

Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (София)

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешния домакински двубой срещу Локомотив (София) от 27-мия кръг на efbet Лига. Мачът е от 19:15 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Аут за "червените" са контузените Густаво Бусато, Аарон Исека и Зюмюр Бютучи, както и наказаният Лумбард Делова.

ЦСКА посреща Локо (София) с поглед към първата четворка

Групата на ЦСКА: 25. Иван Дюлгеров, 21. Фьодор Лапоухов, 15. Тибо Вион, 4. Адриан Лапеня, 6. Лиъм Купър, 13. Браян Кордоба, 18. Мика Пинто, 19. Иван Турицов, 3. Сейни Санянг, 26. Марселино Кареасо, 99. Джеймс Ето'о, 7. Улаус Скаршем, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 22. Джейсън Локило, 11. Матиас Фаетон, 10. Джонатан Линдсет, 8. Станислав Шопов, 16. Георги Чорбаджийски, 28. Йоанис Питас.