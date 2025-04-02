Популярни
»

Гледай на живо

Очаквайте: ВЕЛАСКЕС РАЗКРИВА ПЛАНОВЕТЕ СИ ЗА БИТКАТА С ЦСКА 1948
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Томаш обяви групата на ЦСКА за сблъсъка със столичното Локо

Томаш обяви групата на ЦСКА за сблъсъка със столичното Локо

  • 2 апр 2025 | 10:06
  • 539
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Локомотив (София)

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешния домакински двубой срещу Локомотив (София) от 27-мия кръг на efbet Лига. Мачът е от 19:15 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Аут за "червените" са контузените Густаво Бусато, Аарон Исека и Зюмюр Бютучи, както и наказаният Лумбард Делова.

ЦСКА посреща Локо (София) с поглед към първата четворка
ЦСКА посреща Локо (София) с поглед към първата четворка

Групата на ЦСКА: 25. Иван Дюлгеров, 21. Фьодор Лапоухов, 15. Тибо Вион, 4. Адриан Лапеня, 6. Лиъм Купър, 13. Браян Кордоба, 18. Мика Пинто, 19. Иван Турицов, 3. Сейни Санянг, 26. Марселино Кареасо, 99. Джеймс Ето'о, 7. Улаус Скаршем, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 22. Джейсън Локило, 11. Матиас Фаетон, 10. Джонатан Линдсет, 8. Станислав Шопов, 16. Георги Чорбаджийски, 28. Йоанис Питас.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ключов сблъсък на "Колежа"

Ключов сблъсък на "Колежа"

  • 2 апр 2025 | 07:30
  • 4868
  • 0
ЦСКА посреща Локо (София) с поглед към първата четворка

ЦСКА посреща Локо (София) с поглед към първата четворка

  • 2 апр 2025 | 07:00
  • 7845
  • 18
Ел Джемили е близо до нов договор с Левски

Ел Джемили е близо до нов договор с Левски

  • 2 апр 2025 | 00:52
  • 18038
  • 9
Николай Митов: Заслужена победа! Направихме хубави работи

Николай Митов: Заслужена победа! Направихме хубави работи

  • 1 апр 2025 | 21:00
  • 3655
  • 2
Загорчич: И един човек да ни липсва, изпитваме проблеми

Загорчич: И един човек да ни липсва, изпитваме проблеми

  • 1 апр 2025 | 20:56
  • 3297
  • 4
Септември надви Славия в мач с пет гола

Септември надви Славия в мач с пет гола

  • 1 апр 2025 | 20:42
  • 41664
  • 118
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА посреща Локо (София) с поглед към първата четворка

ЦСКА посреща Локо (София) с поглед към първата четворка

  • 2 апр 2025 | 07:00
  • 7845
  • 18
Веласкес говори преди двубоя с ЦСКА 1948 - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди двубоя с ЦСКА 1948 - очаквайте на живо!

  • 2 апр 2025 | 10:30
  • 607
  • 0
Ключов сблъсък на "Колежа"

Ключов сблъсък на "Колежа"

  • 2 апр 2025 | 07:30
  • 4868
  • 0
Станка Златева с първа медийна изява като президент на борбата

Станка Златева с първа медийна изява като президент на борбата

  • 2 апр 2025 | 10:00
  • 1785
  • 3
Арда и Черно море в здрава битка за топ 3

Арда и Черно море в здрава битка за топ 3

  • 2 апр 2025 | 08:00
  • 5205
  • 2
Реал Мадрид ще играе финал след един от най-откачените си двубои

Реал Мадрид ще играе финал след един от най-откачените си двубои

  • 2 апр 2025 | 01:07
  • 74229
  • 141