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  3. БФС обяви съдийските назначения във Втора лига

БФС обяви съдийските назначения във Втора лига

  • 31 март 2025 | 09:20
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БФС обяви съдийските назначения във Втора лига

Съдийски назначения за срещите от XXIX кръг на Втора професионална футболна лига:
 
2 април, сряда, 17:00 часа
Миньор Перник - Фратрия
главен съдия: Христо Митков Минчев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Петър Николаев Михов 4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
 
2 април, сряда, 17:00 часа
Лудогорец 1945 II - Несебър
главен съдия: Георги Иванов Иванов АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Месут Севинчев Ахмедов 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

2 април, сряда, 17:00 часа
Марек 1915 - ЦСКА 1948 II
главен съдия: Димо Стоянов Димов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Желязко Димитров Пилатов 4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

3 април, четвъртък, 17:00 часа
Ботев Пловдив II - ФК Ловеч
главен съдия: Георги Георгиев Спасов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Драгомир Веселинов Димитров 4-ТИ: Божидар Тихомиров Тодоров

3 април, четвъртък, 17:00 часа
ОФК Янтра 2019 - ПФК ЦСКА-София II
главен съдия: Любомир Николаев Вушовски АС1: Мартин Викторов Михайлов АС2: Ангел Бориславов Станчев 4-ТИ: Христофор Страцимиров Петков

3 април, четвъртък, 17:30 часа
Монтана 1921 - ОФК Спартак Плевен
главен съдия: Борис Борисов Попов АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Велин Диманов Димитров 4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

3 април, четвъртък, 18:00 часа
Етър Велико Търново - Дунав Русе
главен съдия: Мартин Живков Великов АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Владимир Йорданов Йорданов 4-ТИ: Георги Георгиев Новачев

4 април, петък, 17:00 часа
Струмска слава 1927 - ПФК Добруджа 1919
главен съдия: Иво Венциславов Андреев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Николай Иванов Михайлов 4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

4 април, петък, 17:00 часа
Беласица - Спортист 2009 Своге
главен съдия: Стилян Стоянов Колев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Кристиян Ботев Минков 4-ТИ: Кристиан Кирилов Бучев

4 април, петък, 17:45 часа
Локомотив Горна Оряховица -  Пирин 22 АД
главен съдия: Тодор Недялков Киров АС1: Живко Руменов Петров АС2: Станимир Веселинов Господинов 4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

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