11-те на Етър и Локомотив (Горна Оряховица)

Станаха ясни стартовите състави на Етър и Локомотив (Горна Оряховица). Двата тима се изправят един срещу друг в дербито от 27-ия кръг на Втора професионална лига.

ЕТЪР – ЛОКОМОТИВ (ГО) 0:0

Стартови състави:



Етър: 12. Станислав Нисторов, 4. Георги Александров, 26. Димитър Илиев, 27. Кристиян Вълков, 11. Лоан Клодан, 77. Мартин Николов, 28. Николай Янков, 8. Петър Караангелов, 9. Преслав Йорданов, 18. Росен Иванов, 3. Шериф Осман



Локомотив (ГО): 33. Генадий Ганев, 5. Михаил Минков, 6. Никола Колев, 7. Калоян Тодоров, 8. Жулиян Иванов, 10. Иван Аврамов, 13. Цветослав Петров, 17. Георги Колев, 19. Панайот Пасков, 23. Кристиян Райчев, 71. Георги Вълчев