Валентин Железов ще свири дербито между Марек и Пирин във Втора лига

Съдийската комисия към БФС оповести нарядите за предстоящия кръг от Втора лига. Валентин Железов е изпратен да ръководи дербито между Марек и Пирин. Димо Димов пък ще свири вторите тимове на Лудогорец и ЦСКА.

Ето всички назначения:

22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

ФК Марек 1915 - ПФК Пирин 22 АД

ГС: Валентин Станчев Железов

АС1: Станимир Илков Илков

АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

Ботев Пд II - ЦСКА 1948 II

ГС: Петър Милков Николов

АС1: Димитър Русанов Русев

АС2: Михаил Димчов Гигов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Цветан Борисов Трифонов



22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ФК Дунав Русе

ГС: Димитър Цолов Буров

АС1: Станислав Лазаров Станев

АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Драган Кирилов Стойков



22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

ОФК Беласица - ФК Ловеч

ГС: Станимир Георгиев Тодоров

АС1: Даниел Милков Ников

АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Владимир Йорданов Владимиров



22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

Миньор - ПФК Добруджа 1919

ГС: Станимир Лозанов Тренчев

АС1: Георги Пламенов Тодоров

АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Йордан Веселинов Гулев



22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

ОФК Янтра 2019 - Спортист 2009

ГС: Иван Стефанов Иванов

АС1: Мартин Емилов Венев

АС2: Драгомир Веселинов Димитров

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Красимир Иванов Василев



22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - Сдружение футболен клуб Фратрия

ГС: Николай Диянов Запрянов

АС1: Йордан Петров Петров

АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Георги Спасов Славов



22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК ЦСКА-София II

ГС: Димо Стоянов Димов

АС1: Станимир Емилов Трифонов

АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

СН: Николай Валентинов Малджански



22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР - ОФК Спартак Пл

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев

АС1: Христо Пламенов Хаджийски

АС2: Владимир Йорданов Йорданов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Донка Динчева Желева-Терзиева



23 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.

ФК Етър ВТ - ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Борис Борисов Попов

АС1: Владимир Тодоров Ташков

АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Пламен Божидаров Мехлемов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.