Валентин Железов ще свири дербито между Марек и Пирин във Втора лига

Съдийската комисия към БФС оповести нарядите за предстоящия кръг от Втора лига. Валентин Железов е изпратен да ръководи дербито между Марек и Пирин. Димо Димов пък ще свири вторите тимове на Лудогорец и ЦСКА.
Ето всички назначения:
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ФК Марек 1915 - ПФК Пирин 22 АД
ГС: Валентин Станчев Железов
АС1: Станимир Илков Илков
АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
Ботев Пд II - ЦСКА 1948 II
ГС: Петър Милков Николов
АС1: Димитър Русанов Русев
АС2: Михаил Димчов Гигов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Цветан Борисов Трифонов
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ФК Дунав Русе
ГС: Димитър Цолов Буров
АС1: Станислав Лазаров Станев
АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Драган Кирилов Стойков
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Беласица - ФК Ловеч
ГС: Станимир Георгиев Тодоров
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
Миньор - ПФК Добруджа 1919
ГС: Станимир Лозанов Тренчев
АС1: Георги Пламенов Тодоров
АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Йордан Веселинов Гулев
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - Спортист 2009
ГС: Иван Стефанов Иванов
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Красимир Иванов Василев
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - Сдружение футболен клуб Фратрия
ГС: Николай Диянов Запрянов
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Георги Спасов Славов
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ПФК ЦСКА-София II
ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Станимир Емилов Трифонов
АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Николай Валентинов Малджански
22 март 2025 г., събота, 15:30 ч.
СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР - ОФК Спартак Пл
ГС: Красимир Маргаритов Кръстев
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Владимир Йорданов Йорданов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Донка Динчева Желева-Терзиева
23 март 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ФК Етър ВТ - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Борис Борисов Попов
АС1: Владимир Тодоров Ташков
АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.