Айнтрахт сложи край на негативната си серия

Kaua Santos (21) 🇧🇷 vs Bochum



🧤6 saves (all from inside the box)

⚽️ 2.64 xG prevented

🎯 8/15 long balls

🏃🏼‍♂️ 1/1 runs out successful

🧊 3 clearances



—> Sofascore Rating - 8.2 🩵



Eintracht Frankfurt‘s future Number #1 !!! pic.twitter.com/IQVJYJ4MGg