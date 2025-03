Милан не бърза да преподпише с Менян

🔍 Rinnovo in standby per Maignan

Il Milan aveva trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, ma tra costi alti e prestazioni non all'altezza, i rossoneri ⚫🔴 si sono presi un momento per riflettere. Cosa dovrebbe fare il Milan? 🤷‍♂️

Fonte: Matteo Moretto pic.twitter.com/SZmpJIdCwZ