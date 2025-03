Федерика Бриньоне: Това беше най-лошото ми каране за сезона

QUALCHE ERRORE DI TROPPO PER FEDE 🫠



Non è stato un SuperG perfetto per Brignone, che comunque chiude dietro solo a Emma Aicher e Sofia Goggia, ma davanti a Lara Gut-Behrami ⛷️🏆🇮🇹#EurosportSCI #FISAlpine #LaThuile #AlpineSkiing #Brignone pic.twitter.com/PcdfZeuHsQ