🗣 « Nous n'avons plus de stars, mais nous sommes une équipe plus unie. »



🗣 « Pouvoir profiter d'eux trois ensemble était quelque chose d'inimaginable, d'unique. Cela ne semblait pas réel. Ils sont tous les trois partis. »



🎙Fabian Ruiz sur Neymar, Messi, et Mbappé, a Movistar pic.twitter.com/O1MJuHl1Xt