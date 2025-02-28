ФК Ловеч 0:0 Монтана

Отборите на ФК Ловеч и Монтана играят при резултат 0:0 в мач от 24-ия кръг на Втора професионална лига.
ЛОВЕЧ - МОНТАНА 0:0
Стартови състави:
Ловеч: 12. Любомир Василев, 5. Наско Янков, 24 .Тихомир Димитров, 2. Иван Дишков, 6. Браян Стефков, 77. Мартин Петков, 16. Иван Иванов, 8. Евгени Игнатов, 11. Георги Атанасов, 9. Георги Димитров, 70. Гобе Гуано
Монтана: 30. Васил Симеонов, 20. Борислав Вакадинов, 18. Костадин Илиев, 4. Никола Борисов, 23. Антон Тунгаров, 24. Уилфред Коуакоу, 21. Виктор Добрев, 19. Владислав Цеков, 10. Александър Тодоров, 17. Иван Коконов